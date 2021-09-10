公布埃及爸親屬足跡？衛生局長陳潤秋：該公布就會公布

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對案16160確診者埃及爸的哥哥與表弟也確診，疫調的足跡遍布半個台灣，外界關切其足跡是否有通知其他的縣市？基因定序是否已經有結果？陳潤秋指出，每一個個案的足跡都會做疫調，如有外縣市的足跡，都會通知其他的縣市，至於足跡是否公布，都依中央的指引，「該公布就會公布」；另基因定序是否為Delta的部分，已經送到中央去檢測，如果有結果的話，中央就會公布。
埃及爸的家庭目前是「3＋2」確診，目前是否還有其他的親戚被匡列？會公布足跡？陳潤秋表示，只要是確診的個案都會做疫調，根據接觸的狀況，都會匡列採檢或居家的隔離，隔離者的足跡不在公布範圍，一旦是確診者就會公布；針對北市有學生確診停課，是否與板橋幼兒園群聚案有關？有接獲北市的疫調？陳潤秋說，北市疫情由北市府及中央公布，若有跨縣市的話會互相通知。
至於板橋某社區大樓的染疫案，確診者集中B棟，B棟全面清空入住集中檢疫中心，A棟僅全面篩檢並自主健康管理，引發質疑；陳潤秋強調，社區大樓的A棟已逐步的採檢中，昨日也跟管委會持續的比對是否還有住戶尚未採檢，另進入社區大樓要持PCR的陰性證明進出，如沒有採檢的話，都會通知進一步的採檢，也會針對跟這棟社區大樓有關聯的人進行疫調，並擴大匡列、採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。