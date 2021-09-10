為何「汽水冰鎮後」超好喝？知情人揭真相：不是因爲涼爽
台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『汽水冰鎮後』超好喝？」沒想到就有知情人點出真相，直言「不是因爲涼爽」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 13:05:45｜2021-09-10 13:08:15
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼汽水一定要喝冰的？」的文章表示，「今天爆熱的天氣...看到桌上有一瓶初一剛拜完的汽水...想說拿來喝，常溫下的汽水一喝下去的口感怎麼跟冰冰涼涼的差那麼多...後來想說還是冰一下再喝...果然口感一口接著一口」，這讓原PO表示疑惑「為什麼汽水一定要冰的才好喝？常溫下的汽水喝起來就是感覺不太一樣，大家喝汽水是不是都一定要喝冰的？為什麼？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「加熱完二氧化碳都逸散掉了，是要喝什麼」、「熱水溶氣率太差」、「汽水不冰裡面的酸味真的很突出，難喝」、「氣體在溫度越低的時候，對水的溶解度越高」、「溫度升高溶解度會降低啊，所以要冰冰的喝」、「沒冰就沒氣了，那喝有糖飲料就好」、「能常溫喝的，大概就水跟果汁類吧？可以去點一杯溫可樂看看」、「溶解度，沒氣泡就是糖水」。
事實上，冰水也更有利於碳化，氣體在溫度越低的時候對水的溶解度越高，汽水中的氣體，也就是二氧化碳在冰水裡時更加安定，當汽水退冰，二氧化碳會消失得更快，而民眾喝下去的口感就自然不一樣。（編輯：王柏文）