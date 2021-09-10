斷校園傳播鏈 板橋、中和區3校及11家安親班預防性停課
新北市長侯友宜今（10）日表示，板橋某幼兒園的群聚感染案，經擴大採檢包括與幼兒園有關聯、職場及社區匡列的1454人後，全部都是陰性，沒有新增的確診個案；教育局長張明文補充，今日仍有板橋區及中和區的3校2149名學生預防性停課。
記者陳志仁/綜合報導
2021-09-10 13:37:53｜2021-09-10 13:44:37
張明文強調，針對疫情必須要快速的匡列、隔離與採檢，為有效阻斷校園的傳播鏈，被匡列居家隔離者採檢期間，就讀學校的班級、補習班及安親班，都需要預防性停課，確認PCR陰性才能復課；因此，昨日有21家補習班、安親班採取預防性的停課，今日仍有11家繼續停課。
張明文指出，昨日有16校7369名的學生預防性停課，今日則有13校5220人因為昨日採檢的都是居隔陰性，今日這13校都可以復課，目前仍有3校2149名的學生進行預防性停課；另依據教育部的指引，對於具有COVID-19可能感染風險者，都禁止進入學校，以有效阻斷校園的傳播鏈。
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