衝好市多買37公斤肉！冰箱全被塞爆　網嚇壞：像犯罪現場

連鎖美式賣場「好市多」因其價格優惠及品質優良的特點，近年來深受不少國人喜愛，總能讓顧客們願意一再前往消費，分店更是遍布全球。近日就有名日本推特網友到了好市多一口氣購買了高達30公斤重的肉品，由於分量實在太龐大，裝進冰箱的畫面相當驚人，照片被上傳到網路上後也掀起不少網友討論，更有人發毛表示看起來就像是發生命案的「犯罪現場」。

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根據日本媒體《grape》報導，這名推特網友和老婆日前到了住家附近的好市多進行採購，由於日本疫情嚴峻，不只發現 Eta 和 Kappa 變異株，還出現了不少年輕確診患者，19個都道府縣的緊急事態宣言也因此延長至30日。許多家庭也開始分批大量購買生活物資和食品，這對夫妻也一口氣買了37公斤的肉類，一共花了日幣6萬5千圓（約新台幣1萬6千元）。

▲這對夫妻為了因應隔離封鎖，一口氣買了37公斤的肉類。（圖／翻攝自推特 ぬくポカ@omusubirolling1）

不過有趣的是，由於這對夫妻買到的肉品份量實在太多了，鮮紅色的肉類與各個部位將整個冰箱裝得滿滿，不少網友看見這些狂塞了分裝過後肉類的冰箱，也不禁感到背脊發涼聯想到電影中肢解片段，紛紛歪樓調侃「看起來真像犯罪現場」、「一眼看過去還以為是人肉，害我全身雞皮疙瘩」、「這是命案現場吧？」、「這是恐怖電影當中的橋段吧？」。

該名推特網友也補充表示，這些肉類分量相當足夠他們度過隔離期，甚至讓他們撐過整個緊急事態狀態，只是妻子偶爾詢問他「今天要吃哪個部位好呢？」的黑色幽默，就連原PO自己也忍不住打了個冷顫。（編輯：楊智傑）