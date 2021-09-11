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影／兩大男神PK棒式三分鐘　他狂讚楊勇緯「八塊腹肌」

▲柔道男神楊勇緯與藝人曹佑寧的「棒式PK」，誰會勝出呢？（圖／動誌Sportz 授權）
▲柔道男神楊勇緯與藝人曹佑寧的「棒式PK」，誰會勝出呢？（圖／動誌Sportz 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-11 18:00:00

在2020東京奧運獲得優異成績的柔道國手楊勇緯，由於出色的外型及靦腆的個性，讓他斬獲了不少粉絲。Youtube頻道「動誌Sportz 」這次就要邀請到楊勇緯，和曾經是棒球國手，後轉戰演藝圈的男神「曹佑寧」一起做棒式核心，究竟兩位國民男友的PK，誰會技高一籌、獲得勝利呢？

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▲曹佑寧測試後表示，楊勇緯擁有8塊腹肌，身材相當好。（圖／動誌Sportz 授權）

還沒開始進行比賽前，曹佑寧就表示，自己曾經因為拍戲緣故，了解到柔道選手的核心、下盤非常穩健，而在親手試過楊勇緯的腹肌後，更讓他確定了這一點。而這次挑戰所要維持的時間「3分鐘」，也比兩人受訓練時的還要長上許久，相當具有挑戰性。




比賽過程中，製作單位也不讓他們閒著，甚至還加入了快問快答的環節，讓兩人在維持重心之餘，還得思考題目答案。而比賽結果雖然看似是平手，實際上曹佑寧卻在中途有一度疑似著地，但還是靠著過人的運動家精神，硬是完成挑戰，值得敬佩。


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▲三分鐘的挑戰讓曹佑寧差點吃不消。（圖／動誌Sportz 授權）


談到賽後感想，曹佑寧表示，自己從來沒想過三分鐘會這麼漫長，而在他的眼中，楊勇緯不愧是柔道國手，核心下盤的穩健度都非常優秀，彷彿就像一輛戰車，立在瑜珈墊上都不用動，甚至還能輕鬆回答問題，真的很厲害。（文字編輯：沈傳恩）


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▲曹佑寧賽後給予楊勇緯極高的評價。（圖／動誌Sportz 授權）

▶感謝授權：動誌Sportz 
原始影片：https://youtu.be/I3RR2z_Xqfo

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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