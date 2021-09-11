唐從聖指控店長「賣臭酸雞排」　看不下去拆夥走人

近來新北市幼兒園爆發群聚，市長侯友宜擔心Delta病毒擴散，決定禁止餐廳內用到15日，

讓不少餐飲業者受到衝擊。事實上，演藝圈有許多人斜槓進軍餐飲業，近來唐從聖就在節目《聽媽媽的話》中，分享疫情下的餐飲經營之道，還自爆曾抓包店長賣臭酸掉的雞排，引發現場來賓譁然。

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▲唐從聖上節目《聽媽媽的話》分享疫情下的餐飲經營之道。（圖／年代提供）

× ▲唐從聖上節目《聽媽媽的話》分享疫情下的餐飲經營之道。（圖／年代提供）

由於藝人投資的餐廳有明星光環加持，知名度總贏在起跑點，而私下很有生意頭腦的唐從聖，起初也因好友邀約，決定投資開雞排店，由於對方是廚師又具備餐飲經營經驗，所以讓唐從聖非常放心，入股後就不太管細事，只執行被交辦的事項和任務。未料唐從聖後來就發現該名也有入股的店長，在管理方面不周，門市有多筆款項遭到挪用，或是帳目不清等狀況，且對方在大量進貨後，也未能留意食品保鮮問題，甚至曾把已經過期臭酸的雞排賣給客人，隨後雞排店不僅慘遭客訴，在網路上的評價也受到影響。

唐從聖和該名店長溝通後，因理念不合而決議拆夥，便在原本的地點重起爐灶，創立全新的雞排品牌，如今生意也經營得有聲有色。唐從聖自信地說：「可以的話，想多當老闆，我已經當出興趣了！」雖然新店一開就碰上疫情，訂單不如預期，不過多虧散客積少成多，門市業績反而在疫情中，逆成長3到6成。

▲唐從聖現在雞排店經營得有聲有色。（圖／唐從聖臉書）