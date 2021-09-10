誰說養狗只能看門！這隻「五項全能」主人笑歪 網瘋朝聖
家裡面有養狗的的民眾肯定知道，狗的聽覺敏銳度相當高，經常只要門口一有動靜就會開始吠叫，不僅讓主人在家也能隨時知道外頭是否有動靜，對於陌生人也能有嚇阻的作用。而國外一名飼主養的小狗不僅具備看門的功力，其「五項全能」讓不少網友紛紛笑歪。
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 14:33:19
只見影片內容中，一名飼主與狗狗日常生活在一起，而狗狗成了主人的得力小助手，不僅是刷牙的時候，能夠嘴咬牙膏幫忙擠出，還能再主人收拾衣服的時候，用頭頂著摺好的衣服，暫時當作一個支架來使用。
另外，包括主人洗輪胎車框時，狗狗也會咬著水管幫忙注水、主人在吃早餐時，狗狗也在桌上叼著報紙，讓主人可以像看電視般直視報紙；最瘋狂的莫過於主人要在牆上打進釘子，狗狗也能用可愛的小手幫忙穩住，超可愛互動讓人看了莞爾。
影片曝光後，不少網友紛紛表示「這狗狗太可愛啦！」、「狗狗超可愛的，好有愛的互動」、「感情是真的很好的樣子呢www果真是第二個家人」、「扶釘子的手太可愛了啦」、「五項全能的狗狗呢！好療癒」、「超級可愛的啦」、「應該是刻意演的，但真的好可愛啊」。（編輯：張嘉哲）