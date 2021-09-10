新北今日本土＋1！侯友宜：與幼兒園群聚案無關

新北本土＋1！新北市長侯友宜今（10）日指出，新北市今日新增1例的確診個案，但這與板橋幼兒園的群聚案無關；此外，幼兒園群聚案爆發後，從9月6日至9日的期間，共有16206人來篩檢，全數為陰性。
記者陳志仁/綜合報導
2021-09-10 15:58:47
侯友宜今日在防疫應變的說明會表示，新北市今日新增1例的確診個案，匡列891人，但這與板橋幼兒園的群聚案無關；這例在深坑區的案16173，9月8日出現不舒服的症狀，前往到醫院進行胃鏡的檢查，採檢PCR陽性，CT值31.2，研判是舊案，詳情的感染源仍疫調中，目前匡列接觸者居家隔離13人。
侯友宜強調，幼兒園群聚案的基因定序確定是「Delta」變異株後，就不斷呼籲民眾出來廣篩，目前已篩檢了337538人，新北市現有32處的篩檢站，且從來沒有裁撤篩檢站；幼兒園群聚案爆發後視同Delta備戰，從9月6日至9日的期間，分別篩檢4442、3995、3901、3868人，4天共篩檢16206人。
侯友宜今早說，市府擴大採檢包括與幼兒園有關聯、職場及社區匡列的1454人後，全都陰性，沒新增的確診個案；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，應採2196人中，已完成的1280人採檢均陰性，27人陽性，894人檢驗中，也針對幼兒園案多做2例基因定序，看起來整個幼兒園都是同個傳染源。
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