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新北今日本土＋1！侯友宜：與幼兒園群聚案無關

▲新北市長侯友宜今（10）日指出，新北市今日新增1例的確診個案，但這與板橋幼兒園的群聚案無關。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.10）
▲新北市長侯友宜今（10）日指出，新北市今日新增1例的確診個案，但這與板橋幼兒園的群聚案無關。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.10）

記者陳志仁/綜合報導

2021-09-10 15:58:47

新北本土＋1！新北市長侯友宜今（10）日指出，新北市今日新增1例的確診個案，但這與板橋幼兒園的群聚案無關；此外，幼兒園群聚案爆發後，從9月6日至9日的期間，共有16206人來篩檢，全數為陰性。

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侯友宜今日在防疫應變的說明會表示，新北市今日新增1例的確診個案，匡列891人，但這與板橋幼兒園的群聚案無關；這例在深坑區的案16173，9月8日出現不舒服的症狀，前往到醫院進行胃鏡的檢查，採檢PCR陽性，CT值31.2，研判是舊案，詳情的感染源仍疫調中，目前匡列接觸者居家隔離13人。

▲新北市政府衛生局公布案16173的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布案16173的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜強調，幼兒園群聚案的基因定序確定是「Delta」變異株後，就不斷呼籲民眾出來廣篩，目前已篩檢了337538人，新北市現有32處的篩檢站，且從來沒有裁撤篩檢站；幼兒園群聚案爆發後視同Delta備戰，從9月6日至9日的期間，分別篩檢4442、3995、3901、3868人，4天共篩檢16206人。

▲板橋幼兒園的群聚案爆發後，9月6日至9月9日的期間，新北市32處的篩檢站，這4天共篩檢16206人。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲板橋幼兒園的群聚案爆發後，9月6日至9月9日的期間，新北市32處的篩檢站，這4天共篩檢16206人。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜今早說，市府擴大採檢包括與幼兒園有關聯、職場及社區匡列的1454人後，全都陰性，沒新增的確診個案；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，應採2196人中，已完成的1280人採檢均陰性，27人陽性，894人檢驗中，也針對幼兒園案多做2例基因定序，看起來整個幼兒園都是同個傳染源。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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