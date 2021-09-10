莫德納空瓶不捨丟！她巧手打造「疫苗水晶燈」向醫護致敬

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靈機一動的她在經過上級同意後，將所有廢棄的疫苗空瓶清點蒐集，並在網路上訂購了水晶吊燈架，將這217個空瓶利用繩子、鑰匙圈和扣環等串接掛上燈架，放入燈泡後完成了這組名為「感恩之光」的1.2公尺左右高藝術品。而當她將這個作品發佈到社群媒體後，也吸引不少網友回應，儘管其中有不少不信任疫苗的「反疫苗者」表示懷疑，但大部分的民眾仍對這個藝術品表達讚賞與鼓勵。
Laura受訪時表示，這些疫苗空瓶若輕易浪費只會再造成地球負擔，希望能透過她的改造重新賦予空瓶們新的意義，更重要的事也希望藉由這盞疫苗水晶燈向所有醫護人員致敬，是站在第一線醫療人員的努力，帶領大家走過這黑暗的一年，也希望光明能帶來希望。
消息曝光後也有不少機構向她聯絡，希望能展出她的作品，Laura也表示就連莫德納公司也向她聯絡，但目前莫德納公司並未對媒體給出相關回應。不過台灣先前也有民眾將疫苗空瓶帶回家「作紀念」的行為，其實這些疫苗空瓶雖然不具感染風險，但仍屬非感染性醫療廢棄物，必須交給專業廠商銷毀，若沒有依法處理將依違反廢棄物清理法第28條或第36條規定，處6000元至300萬元罰款。（編輯：楊智傑）
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