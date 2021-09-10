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莫德納空瓶不捨丟！她巧手打造「疫苗水晶燈」向醫護致敬

▲美國一名護理師Laura Weiss收集了莫德納疫苗空瓶，並透過巧手打造成「疫苗水晶燈」掀起熱議。（圖／翻攝自Boulder County Public Health臉書粉專）
▲美國一名護理師Laura Weiss收集了莫德納疫苗空瓶，並透過巧手打造成「疫苗水晶燈」掀起熱議。（圖／翻攝自Boulder County Public Health臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-09-10 16:12:56

新冠肺炎Delta變種病毒來勢洶洶，全球力拼疫苗覆蓋率，希望能盡早回到正常生活重啟國門。不過疫情之下人類也產生了不少醫療廢棄物，例如口罩、隔離衣和不少的疫苗空瓶，在美國就有一名護理師發揮創意將疫苗空瓶打造成一盞華麗的「水晶燈」，利用資源點亮環境的同時也向醫護人員致敬。

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根據《CNN》、《NPR》和《紐約郵報》等外媒報導，這名來自美國科羅拉多州的退休護理師Laura Weiss，從今年二月開始就參與了當地公共衛生局的疫苗施打計畫，協助當地社區住戶施打新冠疫苗，目前已經和同事協助超過17000人接種疫苗，不過隨著接種疫苗的人數增加，在護理站丟棄的空瓶也漸漸堆高，這就讓她興起了丟棄以外的念頭，希望能重新利用。

▲（圖／翻攝自Boulder
▲退休護理師Laura將空瓶當作「燈泡裝飾」賦予了廢棄物新的價值。（圖／翻攝自Laura Weiss臉書
靈機一動的她在經過上級同意後，將所有廢棄的疫苗空瓶清點蒐集，並在網路上訂購了水晶吊燈架，將這217個空瓶利用繩子、鑰匙圈和扣環等串接掛上燈架，放入燈泡後完成了這組名為「感恩之光」的1.2公尺左右高藝術品。而當她將這個作品發佈到社群媒體後，也吸引不少網友回應，儘管其中有不少不信任疫苗的「反疫苗者」表示懷疑，但大部分的民眾仍對這個藝術品表達讚賞與鼓勵。

Laura受訪時表示，這些疫苗空瓶若輕易浪費只會再造成地球負擔，希望能透過她的改造重新賦予空瓶們新的意義，更重要的事也希望藉由這盞疫苗水晶燈向所有醫護人員致敬，是站在第一線醫療人員的努力，帶領大家走過這黑暗的一年，也希望光明能帶來希望。

▲（圖／翻攝自Boulder
▲超過200枚疫苗空瓶組成的水晶燈有1.2公尺高，相當可觀。（圖／翻攝自Laura Weiss臉書
消息曝光後也有不少機構向她聯絡，希望能展出她的作品，Laura也表示就連莫德納公司也向她聯絡，但目前莫德納公司並未對媒體給出相關回應。不過台灣先前也有民眾將疫苗空瓶帶回家「作紀念」的行為，其實這些疫苗空瓶雖然不具感染風險，但仍屬非感染性醫療廢棄物，必須交給專業廠商銷毀，若沒有依法處理將依違反廢棄物清理法第28條或第36條規定，處6000元至300萬元罰款。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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