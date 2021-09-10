煮雞湯不放雞湯塊就少一味？婆媽秒找出原因：發現新世界
「雞湯」是不少家庭中常見的料理之一，營養豐富又美味，深受民眾喜愛。不過雞湯燉煮過程繁瑣又費時費力，就有位女網友詢問大家，「煮雞湯都會放雞湯塊嗎？」透露自己若不放就會覺得「少一味」。問題曝光後引發討論，許多專業老饕更是立即點出她煮雞湯「少一味」的關鍵原因。
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 18:39:05
原PO在臉書社團《家常菜》發文表示，「想請問各位，煮雞湯都會放雞湯塊嗎？」透露自己有試過不放雞湯塊，但「感覺味道就少一味」。不過也猶豫雞湯塊畢竟不是天然，有一些化學物質的成份，最後請教大家「如果不放，有辦法煮出跟雞湯塊一樣的味道嗎？」
貼文一出，許多網友都直呼自己從來不用雞湯塊，而為何原PO沒放雞湯塊就會覺得少一味，便有內行老饕點出原因，「試試全雞下去燉，你會發現新世界」、「如果你用全雞燉湯卻覺得沒有雞味，可以考慮換一種雞，或是水加的太多雞肉份量不夠。參考看看」、「對，一定要全雞！美味的來源」、「我家也是都是用全雞下去熬雞湯不是只有用雞腿」。原PO則在留言處補充，果然她都只放「1/3或1/4而已」，雞肉比例不多，難怪需要雞湯塊調味。
而除了關鍵的用全雞燉煮之外，也有網友建議，「我都放洋蔥菇類蘿蔔高麗菜一起熬，超好喝的」、「我都用鑄鐵鍋燉土雞湯，只加薑片、一點米酒、也可以加幾根蔥，煮好視口味加點鹽調味，這樣就好了」、「先把雞骨架和薑片一起熬，好了以後撈出骨架，加入您想加的食材再煮，就會有美味可口的湯了」、「全雞塞進大同電鍋，水加到快要淹過雞就好，燉的時候只加薑片跟一點米酒，完全不調味，這樣燉出來的雞湯就超級好喝」、「煮雞湯可以加一顆久放不脆的蘋果，湯頭更甜」。（編輯：倪浩軒）