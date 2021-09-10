週六要補班！僅綠島蘭嶼放颱風假 網淚提醒「1件事」
強颱「璨樹」來勢洶洶，中央氣象局已於今（10）日下午17：30時發布陸上颱風警報。目前璨樹持續朝向台東南方海面移動，預計週日開始暴風圈半徑將籠罩全台。而明天恰逢中秋節彈性放假的補班日，上班族最關心的停班停課資訊，目前各縣市都已公布，僅綠島、蘭嶼停班停課，其他全部正常上班上課。網友分享最新停班課消息，不忘互相提醒「1件事」，讓鄉民們全認同，紛紛喊「＋1」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 21:39:06
根據中央氣象局晚間最新說明，受到颱風及其外圍環流影響，明日起東南部，包含蘭嶼、綠島、恆春半島、桃園以北、大台北地區及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，東半部以及恆春半島有機會出現局部性大雨或豪雨。週日開始暴風圈半徑籠罩全台，各地均為不穩定的天氣型態，璨樹的強度不容小覷，民眾須做好防颱準備。
由於之前璨樹路徑北修，預測行進路線一度有可能直接登陸貫穿台灣，讓許多網友在關注颱風動態的同時，也非常關心補班日的週六是否能靠著颱風獲得一天休假。而在希望落空後，就有網友在PTT發文，直呼「悲報！明天要補班！」而熱心鄉民也在底下提醒「明天鬧鐘記得調整」，讓原PO感謝表示「差點忘記了」。
事實上補班日忘記調鬧鐘的「災情」，在每次遇到彈性上班日總時有所聞，由於現在智慧手機的鬧鐘設定方式可以平日、週末來區隔，因此民眾很容易忽略補班日必須重新調整鬧鐘。（編輯：倪浩軒）