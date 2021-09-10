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LINE電腦版缺少這「經典功能」？網全疑惑　隱藏用途笑翻

▲現在許多人都用LINE來聯繫彼此，但有網友認為LINE電腦版少了一個「經典功能」，用途曝光讓大家笑翻。（圖／翻攝LINE官網）
▲現在許多人都用LINE來聯繫彼此，但有網友認為LINE電腦版少了一個「經典功能」，用途曝光讓大家笑翻。（圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-09-10 22:56:14

科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話。簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。不過就有網友認為LINE電腦版少了一個「經典功能」，詢問大家「為什麼現在的LINE不做這個功能呢？」掀起討論。

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原PO在PTT發文表示，記得唸書的時候，當年即時通的時代有個「叮咚功能」，只要按了就會把對方的對話視窗震到模糊，原PO好奇詢問大家，「為什麼LINE電腦版不做叮咚功能？為什麼現在的LINE不做這個功能呢？」

原PO接著更解釋「叮咚功能」的隱藏用途，「找洗澡洗好幾個天的學妹超好用，多震幾次就被封鎖了，也不用苦苦等好幾個月」。原來是藉著叮咚功能來達到與對方攤牌的效果，不是回覆就是被封鎖，也算是乾淨俐落。

網友則紛紛在底下留言回覆說，「叮咚～有人在家嗎」、「呃喔～」、「登登登」、「不是都有訊息跳出通知了」、「不是用@嗎」、「不會直接打電話逆」、「視窗震動哪有手機震動來的刺激」。

▲LINE的訊息提醒可由使用者自行設定。（圖／翻攝自LINE電腦版頁面）
▲LINE的訊息提醒可由使用者自行設定。（圖／翻攝自LINE電腦版頁面）
事實上，現在電腦版LINE的提醒功能都是由使用者自訂，無論是鈴聲或跳出通知都可以自行選擇開啟或關閉，確保重要訊息不漏接，而不想收到訊息通知也可以直接封鎖對方聯絡人。（編輯：倪浩軒）

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