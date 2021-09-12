房市／一周一「螳」課　昆蟲達人免費線上教學

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林偉爵畢業於台大昆蟲所，從大學二年級開始接觸螳螂相關知識，研究所也以螳螂為研究主題；游雅方參與過他的教學，認同其理念，於是以自身商學背景持續協助推廣、周邊開發、協同螳螂飼養並共同出資創立「WJ MANTIS」。而有鑑於在過往教學的過程中發現，國內外都鮮少有關於螳螂的教學資源，更遑論針對螳螂所拍攝的介紹影片，因此自今年初，他開始在臉書、YouTube平台更新影片及文章，透過微距攝影方式拍攝極高解析度的生物特寫影片，再搭配專業解說，且每周都會更新一支影片。
眼見5月中旬之後全台疫情爆發，林偉爵和游雅方進一步發起「一周一螳課」線上影片計畫，免費將影片推廣給師生、家長觀賞。累計至8月底，已經上傳了33集影片，每集長度多在3分鐘以內，並涵蓋2至3個知識點。特別的是，由於影片中所拍攝的所有螳螂，幾乎都由他與游雅方一手拉拔長大，且影片幾乎都是自己拍攝的素材，林偉爵笑說：「台灣是當前全世界擁有最多、最完整的螳螂教學資源和影片的國家！」
林偉爵說明，影片長度不長又有知識含量，無論是大班以上小朋友，或是在家防疫的大朋友，乃至於國小5年級正在學習「動物行為」單元、和4年級學習「昆蟲」單元的學生，都很適合觀賞，包括認識昆蟲頭、胸、腹三個部位的基本構造與各自功能，以及亞葉螳假裝自己是片葉子趴下的偽裝行為、圓胸葉螳把雙手舉高高的威嚇行為、豹螳的產卵行為等。
此外，頗獲迴響的「製作螳螂的家」影片，則是介紹了螳螂成長過程所必經的蛻皮行為、以及蛻皮所必須具備的環境條件，例如「飼養的容器要讓螳螂能夠攀爬、倒吊」，否則螳螂就會死去，同時也示範如何利用塑膠罐，改裝成適合飼養螳螂的簡易容器，另如台灣本土螳螂的介紹等，在給本國人免費觀賞的同時，也讓外國人了解台灣自然生態之美。
林偉爵說，原本PO出影片及文章後，不乏同好給予回饋，疫情期間更多了許多年齡介於30至40歲左右的觀眾，多數都是帶著子女或學生一起觀賞的家長及老師，甚至有些家長帶孩子看完影片後，還會傳訊息給他提問、討論。
林偉爵認為，疫情期間沒辦法去學校上課，免費的影片就是多提供一個管道，讓觀眾有機會認識螳螂、學習螳螂相關知識，尤其螳螂是肉食性昆蟲，當小朋友需要餵食牠們時，會遇到生命的衝突，藉此反思弱肉強食的衝突性，再者，螳螂從小到大也都很便於觀察；因此，隨著現在疫情趨緩，他還打算撰寫螳螂為主題的書籍，未來若進入校園演講，或是老師在課堂上授課，就可以搭配影片、書內文字內容，成為更完整的授課素材。