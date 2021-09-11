NOW早報／週六補班！僅綠島蘭嶼放颱風假　網提醒1件事

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由於之前璨樹路徑北修，預測行進路線一度有可能直接登陸貫穿台灣，讓許多網友在關注颱風動態的同時，也非常關心補班日的週六是否能靠著颱風獲得一天休假。而在希望落空後，就有網友在PTT發文，直呼「悲報！要補班！」而熱心鄉民也在底下提醒「鬧鐘記得調整」，讓原PO感謝表示「差點忘記了」。
今日天氣／璨樹颱風海陸警已發布 做好防颱準備
今（11）日受第14號颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島將逐漸轉為有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨的可能，其他地區及馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，此外臺灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、桃園以北及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，沿海作業及活動請特別注意安全；氣溫方面，西半部高溫約34至36度，東半部高溫約31至33度，由於受颱風外圍環流沉降影響，其中大臺北、桃園、新竹及金門地區有局部36度以上的高溫發生的機率，應注意防曬並多補充水分。
第14號強烈颱風「璨樹」，10日晚上8時位於鵝鑾鼻的南南東方約410公里之海面上，向西北轉北朝巴士海峽接近，預測此颱風將沿著東半部近海北上前進，預估週六、週日距離臺灣最靠近，全臺天氣不穩定，各地都有局部大雨或豪雨的可能，尤其北部及東北部山區甚至可能出現豪雨等級以上的雨勢，東半部及北部地區風雨最強，不過颱風路徑預報仍有不確定性，應留意此颱風的最新動態；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、中南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海地區易有長浪發生，應避免從事海邊活動以策安全。
中職／李凱威延長致勝安 味全龍11局擊倒富邦
中職富邦悍將昨天在主場新莊球場迎戰味全龍，兩隊9局打完以2：2平手，不過11局上李凱威敲出左外野安打，一口氣打回2分，加上富邦失誤送分，終場龍隊就以5:2贏球，順利達成2連勝。
11局上李建勳上場卻頻頻投出保送，滿壘狀況下，李凱威敲出左外野安打，一口氣打回2分，加上吉力吉撈．鞏冠敲出內野滾地球造成投手優瑪接球失誤，終場味全就以5:2贏球，拿下近期2連勝。
完成最後夢想！小鬼離世一周年 生前300幅遺作撼動人心
藝人小鬼（黃鴻升）去年9 月16日因病離世，現在長眠於陽明山，留給親友們無限思念。去年的「三金」頒獎典禮上，特地放上小鬼的照片悼念，而他今年也再次入圍金鐘獎，可見小鬼在演藝圈從來沒有被忘記。近來小鬼的作品集、遺作《EVOLUTION by Alien Huang 小鬼 黃鴻升 創作紀實》即將推出，第3次個人藝術展也會在他離世滿一周年當天舉辦。
LINE電腦版缺少這「經典功能」？網全疑惑 隱藏用途笑翻
科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話。簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。不過就有網友認為LINE電腦版少了一個「經典功能」，詢問大家「為什麼現在的LINE不做這個功能呢？」掀起討論。
原PO在PTT發文表示，記得唸書的時候，當年即時通的時代有個「叮咚功能」，只要按了就會把對方的對話視窗震到模糊，原PO接著更解釋「叮咚功能」的隱藏用途，「找洗澡洗好幾個天的學妹超好用，多震幾次就被封鎖了，也不用苦苦等好幾個月」。原來是藉著叮咚功能來達到與對方攤牌的效果，不是回覆就是被封鎖，也算是乾淨俐落。
地雷終將引爆！謝金河揭「台股往事」示警：已在中國上演
中國大陸恆大集團的財務問題引發外界關注，對此，財信傳媒董事長謝金河以台股在90年代崩跌的往事為例，認為類似情況已「開始在中國上演」，更直呼「這顆大地雷終將引爆！」
謝金河昨（10）日在臉書發文表示，「90年代，台股從12682狂跌萬點，很多高舉槓桿的建商，一手向銀行搬錢，一手炒股，最後紙包不住火，股價崩跌，帳上債務愈堆愈高，最後兩手一攤，倒給銀行，要不然就是在破產前，弄一大筆錢捲款潛逃...這個情形到2000年阿扁執政的時候才發現事態嚴重，本土銀行吃下的呆帳逾二兆台幣」。（編輯：王柏文）