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買到「新衣服」都會先洗過？專家列出3重點：建議要做到

▲買到「新衣服」都會先洗過？專家列出3重點。（示意圖／取自pixabay）
▲買到「新衣服」都會先洗過？專家列出3重點。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-11 09:27:39

一年有四季，無時無刻都有許多民眾會因應季節採購新衣，而近日就有網友在網路上表示疑惑「剛買回來的新衣服，在穿之前要先洗過嗎？」沒想到就又專家點出3個重點，直言「建議一定要做到」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「新衣服會先洗過嗎？」的文章表示，「前陣子長輩跟我說，新衣服或褲子都要先洗過再穿，後來我上網查，好像是因為衣服染劑對人體有害，想問女孩們穿前真的會先洗嗎哈哈」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲事實上，就有許多專家在網路上表示，新衣服中的「甲醛殘留」、「染料」和「寄生蟲」為三個重點，要特別去注意。（示意圖／取自pixabay）
▲事實上，就有許多專家在網路上表示，新衣服中的「甲醛殘留」、「染料」和「寄生蟲」為三個重點，要特別去注意。（示意圖／取自pixabay）
網友們紛紛留言表示「會喔，因為剛買的衣服上多少會有些棉絮之類的」、「不要說有人試穿，在工廠已經一堆灰塵了」、「在成衣廠上班的友人看到我不洗直接穿時尖叫，阻止我說那很髒」、「一定要洗！你只要知道衣服加工的過程，再加上放倉庫和有人試穿過，不洗我真的不行」、「不洗我不敢穿，成衣在製造過程中，不知道殘留了什麼化學藥劑在上面」。

事實上，就有許多專家在網路上表示，新衣服中的「甲醛殘留」、「染料」和「寄生蟲」為三個重點，要特別去注意，最好買完新衣服真的要先洗過再穿，而毒物專家招名威也表示，新衣服中確實含有「甲醛」，被人體吸收後會引發皮膚過敏、搔癢等症狀。（編輯：王柏文）

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