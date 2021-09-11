「柴犬」超適合懶人養？全場風向一面倒：新手真的要注意
寵物狗不僅可以陪伴我們，每天看到牠們可愛的模樣更能保持良好心情，會心一笑。而近日就有網友在網路上表示疑惑「狗狗最愛吃的『水果TOP1』是什麼？」沒想到網友們答案一面倒讚爆，直言「還會邊嚼邊笑」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-11 07:36:12
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「柴犬是最適合懶人養的狗嗎？」的文章表示，「同事說想要養狗，要我推薦適合懶人養的狗給他，我想了我家的柴犬，整天吃飯睡覺，天氣太熱或下雨就不出門，然後在家也不太搭理人」，但原PO也說「雖然一年四季都在換毛，不過顏值卻很高，綜合以上優缺點柴犬，算不算懶人能養的狗？還是各位資深散步師有啥推薦的品種」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而全場網友的風向卻紛紛一面倒直言「不是，柴犬非常的好動」、「柴犬一直都不是入門犬種，新手真的要注意」、「絕對不是，我家兩隻柴柴性格大不同，但都很難搞，柴犬太有個性了」、「柴犬要用心教喔本來是獵犬」、「柴犬一年四季都在掉毛欸，不適合懶人啦」、「絕對不是...柴犬看獸醫時超失控，那個尖叫聲可以刺穿你的耳膜」、「柴犬超不適合新手」。
更有人建議，如果是真的很懶的飼主，可以選擇不養寵物或是不用帶出門、好清潔的寵物，「懶人適合養的是烏龜、魚之類的吧」、「可以養鼠類或爬蟲類呀」、「懶的人真的不要養要帶出門的動物」。（編輯：王柏文）