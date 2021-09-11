博恩打AZ「出診所暈倒」！下巴噴血縫5針自嘲：很像天譴
主持脫口秀《博恩夜夜秀》的YouTuber博恩，靠著幽默風趣的說話方式引起許多網友關注，自身經營的YouTube頻道《Stand up, Brian! 博恩站起來！》更將近50萬人訂閱，而就在昨（10）日晚上就發佈了一部影片，表示自己日前去接種AZ疫苗時，因睡眠不足、沒吃早餐，加上先天貧血和暈針，打完疫苗走出診所後就暈倒了，下巴更是撞到在柏油路上，因此縫了五針，這也讓他直言「感覺很像天譴，老天爺說：『你再給我亂講話啊！』」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-11 06:27:36
博恩在【博恩站不起來】的影片中透露，在9月3日上午9點半接種他去接種了AZ疫苗，沒想到走出診所沒多久，就在馬路上暈倒，下巴直接撞地當場噴血，所幸被診所醫護人員發現，趕緊將他送上救護車急救，最後傷口縫了5針，後來博恩檢視自己身上的擦傷時，更研判自己當時是以1種「非常窩囊的方式」趴在地上，令他覺得非常懊悔，「因為跌倒的樣子一定超級好笑」，博恩表示下巴傷勢好很多，但發「ㄓㄔㄕ」音時，還是會感覺有些吃力。 同時也博恩坦言自己不小心做了最壞示範，更列出了三個重點，分別為「打疫苗前要吃飽睡飽」、「如果會暈針，盡量有人陪同或是坐車去」以及「當天所有照顧我的醫護人員都展現了無比的溫柔及專業。我知道忙碌會造成許多溝通失誤及摩擦，這邊表達歉意以及感謝」，因為當天他本身就有「暈針」的狀況，又不知道打疫苗前要吃東西，加上前一天主持脫口秀，沒有足夠睡眠時間，許多原因讓他打完疫苗後直接暈倒，他也坦言相當感謝與抱歉，真切地感受到了醫護的辛苦。
博恩也以自身的經驗呼籲粉絲，有疫苗打就趕快去打，也要避免是用走路或是騎機車前往接種站，盡可能有親友陪同，最後博恩也重申這起事件「跟疫苗種類真的沒關係」，純粹是自己暈針又血糖低才導致這樣的情況，也非常感謝醫護人員的照顧。（編輯：王柏文）
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