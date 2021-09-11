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強颱「璨樹」沿東部北上逼近！吳德榮揭2路徑：豪雨更大

▲強颱「璨樹」沿東部北上逼近！吳德榮揭2路徑。（圖／翻攝自報天氣 - 中央氣象局）
▲強颱「璨樹」沿東部北上逼近！吳德榮揭2路徑。（圖／翻攝自報天氣 - 中央氣象局）

編輯中心/綜合報導

2021-09-11 07:09:26｜2021-09-11 07:10:09

今（11）日第14號強烈颱風「璨樹」截止到6時的中心位置在北緯20.0度，東經122.0度，即在鵝鑾鼻的南南東方約240公里之海面上，以每小時13轉19公里速度，向北進行，台灣東側北上，東半部、北部首當其衝，氣象專家吳德榮也揭露「璨樹」有可能的2種路徑，直言「強風豪雨的威脅會更大」，引起熱議。

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▲強颱「璨樹」受到「太平洋高壓」導引，向北北西轉北，沿台灣東側北上，「不確定性」範圍（紅框）已較昨日（右圖）明顯縮小。（圖／翻攝三立準氣象．老大洩天機）
▲強颱「璨樹」受到「太平洋高壓」導引，向北北西轉北，沿台灣東側北上，「不確定性」範圍（紅框）已較昨日（右圖）明顯縮小。（圖／翻攝三立準氣象．老大洩天機）
氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，「璨樹」按照預測路徑沿台灣東側北上，則東半部、北部將先帶來強風豪雨，但若是「璨樹」路徑能在預測路徑中的東側，「則對陸地的威脅有減輕的趨勢」，與離開陸地的距離成正比；但若「璨樹」路徑仍在預測路徑的西側，中心登陸的機率雖較原預測降低，但「強風豪雨的威脅會更大」。

而受颱風及其外圍環流影響，今（11）日東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、桃園以北（含大臺北地區）及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，臺灣附近各海面風浪逐漸增大，並易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。中南部山區亦轉為有局部陣雨的天氣。明(12)日北、東半部強風豪雨持續，上午起中南部風雨增強，下午花東風雨逐漸減弱。臺北、新北、桃園、新竹及金門地區高溫炎熱，局部地區有36度以上高溫發生的機率，仍須注意。（編輯：王柏文）

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