女直播主被「畫符下咒」！廟公一看金紙臉綠急勸：別落單

網路發達也帶來新商機，許多人也選擇登上直播平台當直播主大展才藝，想打出知名度一圓夢想，不過知名度提升同時，也得面對某些「瘋狂粉絲」的踰矩行為。日前一名歌唱直播主「鄭怡琳 琳琳」就透過臉書粉專《爆料公社》指出，自己的親戚在廟裡的香爐發現一張畫上了她名字和人像的金紙，嚇得她不知所措。

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日前這名身為街頭藝人和直播主「鄭怡琳 琳琳」在臉書社團表示，自己某個表哥在彰化鹿港一間廟當廟公，幾天前發現香爐中有張未燃燒完全的金紙，上頭不僅寫滿咒語還有著她的姓名和人像，廟公表哥當下也猜測是被有心人士或瘋狂粉絲「下了咒」，因此連忙撥電話告知「妳的名字和妳家餅店名被寫在金紙上下詛咒了！最近千萬不要落單一個人！」。

▲金紙被寫上自己的姓名和畫像讓人感到相當不適。（圖／翻攝自鄭怡琳 琳琳）

而對此，琳琳在看到寫滿了咒語的金紙後，也懷疑是有「瘋狂粉絲」因為愛不到她才會祭出這樣的行為，「我一開始聽到這個消息真的有點驚嚇，因為從沒遇到這種怪事，也算是有詛咒的意味在的」，同時也與網友們互相提醒出門在外要保護自己。

不少粉絲看到這2張金紙，也嚇得紛紛回應「短期間多注意自己人身安全就好，不用管那亂畫沒效用的金紙」、「那個不用理會，無任何作用，只是張金紙在上面書圖寫字而已」、「撇除詛咒這種惡質的想法，畫圖和字跡都好醜」、「不管是不是壽金，做出這種行為本來就是不可取！看字跡應該是小屁孩在搞事，但最近還是不要晚上一個人會比較好」。（編輯：楊智傑）