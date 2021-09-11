璨樹颱風來襲　新北今晚關橫移門開放水門周邊紅黃線停車

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侯友宜提醒，根據氣象的預報，強烈颱風璨樹對北部山區將帶來嚴峻的挑戰，預計從週日午後至週一的清晨最威脅性，對新北市的影響最大，呼籲市民朋友一定要做好準備，跟市府一起並肩作戰；另新北市近年持續辦理7座抽水站、24組抽水機組更新，加速排除積淹水，為防洪疏濬工作增添助力。
水利局長宋德仁說，新北各抽水站機組皆定期例行性檢查，並於璨樹颱風侵襲的前夕提早溫機檢查與待命，新北市截至昨日已完成82座抽水站、338組抽水機組及785座1087扇水門例檢，設備皆可正常運作；其中，華江抽水站機組更新後，提升17.5%的抽水量，能連續運轉抽水48小時以上。
受璨樹颱風的影響，新北市位於新店溪、大漢溪、淡水河流域內的橫移門，將於今日的下午9點完成關閉，同時今日的下午5點開放水門周邊部分道路紅黃線停車，開放的路段詳見新北市政府的網站；此外，提醒民眾避免至海邊觀浪、垂釣及從事水上活動，新北市發布土石流黃色警戒的機率相當高。
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