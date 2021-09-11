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璨樹颱風來襲　新北今晚關橫移門開放水門周邊紅黃線停車

▲新北市長侯友宜今（11）日視察板橋區的華江抽水站，確保相關單位落實執行防汛的重點工作，保障市民生命財產安全。（圖／新北市政府消防局提供）
▲新北市長侯友宜今（11）日視察板橋區的華江抽水站，確保相關單位落實執行防汛的重點工作，保障市民生命財產安全。（圖／新北市政府消防局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-11 14:26:33

疫情強化二級警戒的期間適逢璨樹颱風來襲，新北市除持續圍堵Delta的變種病毒外，也積極佈署防颱整備工作；新北市長侯友宜今（11）日視察板橋區的華江抽水站，確保相關單位落實執行防汛的重點工作，保障市民生命財產安全。

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侯友宜指出，強烈颱風璨樹會帶來強風豪雨，尤其對北部會帶來嚴峻的挑戰，所以要及早因應跟準備；新北市面對強烈的颱風，除了抽水機組及各防洪疏浚的準備工作要到位以外，也提醒市民朋友這一段時間，自家的防颱工作要做好，也隨時了解整個颱風的動向。

侯友宜提醒，根據氣象的預報，強烈颱風璨樹對北部山區將帶來嚴峻的挑戰，預計從週日午後至週一的清晨最威脅性，對新北市的影響最大，呼籲市民朋友一定要做好準備，跟市府一起並肩作戰；另新北市近年持續辦理7座抽水站、24組抽水機組更新，加速排除積淹水，為防洪疏濬工作增添助力。

水利局長宋德仁說，新北各抽水站機組皆定期例行性檢查，並於璨樹颱風侵襲的前夕提早溫機檢查與待命，新北市截至昨日已完成82座抽水站、338組抽水機組及785座1087扇水門例檢，設備皆可正常運作；其中，華江抽水站機組更新後，提升17.5%的抽水量，能連續運轉抽水48小時以上。

受璨樹颱風的影響，新北市位於新店溪、大漢溪、淡水河流域內的橫移門，將於今日的下午9點完成關閉，同時今日的下午5點開放水門周邊部分道路紅黃線停車，開放的路段詳見新北市政府的網站；此外，提醒民眾避免至海邊觀浪、垂釣及從事水上活動，新北市發布土石流黃色警戒的機率相當高。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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