璨樹降為中颱！1張圖曝「護國神山」心聲　網笑：等5年了

強颱璨樹逼近台灣，中央氣象局於今（11）日預估將會減弱至中颱等級，但風雨結構仍相當扎實，各處仍須嚴防強風豪雨。而這次的颱風路徑類似五年前造成台灣嚴重農損的颱風「莫蘭蒂」，加上近年來台灣鮮少受到強烈颱風破壞，這就讓不少網友替中央山脈「講出心聲」，笑稱「終於受到挑戰了」，其中臉書粉專「台灣迷因taiwan meme」更是以一張圖掀起超過2萬多名網友迴響。

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中央氣象局指出，颱風的強度稍稍減弱為中度颱風，預估颱風北上過程中，強度還會再減弱一點，但還是要提醒，璨樹是比較強的中度颱風，且風雨結構扎實，並且集中在颱風的暴風環流之內，因此颱風中心比較接近的地方都要特別留意，尤其是綠島與蘭嶼。

▲璨樹減弱為中颱，但氣象局提醒，璨樹仍是較大的中颱，且風雨結構扎實，仍須防強風豪雨巨浪。（圖／氣象局）

對此，臉書粉專「台灣迷因taiwan meme」昨晚也貼出這張「護國神山」的迷因圖，幽默替中央山脈配上旁白「當你在今年等了九個月，終於等到一個颱風敢正面挑戰你」、「中央山脈：看你這麼走...你很勇嘛！」，發揮幽默創意同時也在貼文處提醒網友還是得注意防颱，吸引大批網友紛紛留言朝聖「中央山脈：年輕人終究是年輕人」、「讓我看看你的颱風眼！」、「台東與花蓮：璨哥不要」、「看來要被切西瓜了~」、「已經等五年了」。

▲替中央山脈幽默配上台詞讓不少網友笑翻（圖／取自臉書粉專「台灣迷因」）

事實上，氣象局先前就觀測璨樹強度「不輸5年前襲台的莫蘭蒂與尼伯特」，提醒民眾周末防強風豪雨，尤其颱風中心會出現12級以上強陣風，降雨部分預計越晚雨勢越大，也會有局部性大豪雨。而明天各地都會下起陣雨或雷雨，其中中部以北、東北部與東部地區或山區會有局部性大豪雨，尤其北部、東北部和東部會有豪雨以上等級的降雨，預估降雨會集中在今天下半天到周一清晨。（編輯：楊智傑）