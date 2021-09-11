受北市校園案例影響 新北今新增3校139生預防性停課
新北市長侯友宜今（11）日指出，新北市今日無新增的個案，居家列管數為968人，不過Delta的病毒來勢洶洶，希望要有效力的阻斷隱形傳播鏈，鼓勵大家踴躍的篩檢；此外，受到Delta病毒的影響，這段時間的篩檢量，比平常增加一點五倍。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-11 15:59:37
外界也關注新北市今日有幾位的學生請自主防疫假？有多少的學校預防性停課？另是否因疫情擴大導致今日停班的學校變多；教育局長張明文指出，今日是周六的補課日，共有6915人請自主防疫假，增加1051人，佔全市學生數的]1.49%，其中幼兒園的人數為4534人，在各教育的階段別中人數最多。
張明文強調，學校都依據衛生單位或家長的通報，只要有居家隔離的情況，就會採取預防性的停課，而今日因接獲台北市校園案例的影響，新增3校139生預防性的停課；此外，因雙北校園及職場的個案，進行擴大的匡列、隔離及採檢，新北市今日共5校2262生停課，另有1校26生復課。
張明文補充，受到璨樹颱風的影響，鼻頭國小及貢寮國中的校方回報，目前校區的風雨漸強，學校學區的範圍較大，因此依照「天然災害停止上班及上課作業辦法」，宣布下午停班停課；此外，鼻頭國小今日在臉書PO文，因風雨轉大，且依據氣象預備璨樹颱風已北轉朝宜花東前進，下午已經停班停課。
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