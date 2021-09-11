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7坪套房月租1萬5！租屋妹哭曝「暗黑套路」：真的很嚇人

▲有位女網友分享個人租屋經驗，7坪套房月租金15500，讓她崩潰直呼自己「荷包大失血，越住越不爽」，引發熱議。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有位女網友分享個人租屋經驗，7坪套房月租金15500，讓她崩潰直呼自己「荷包大失血，越住越不爽」，引發熱議。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-11 17:26:23

不少人因為工作、讀書的關係成為租屋族，有時候為了趕緊找到安身之處，在有時間壓力的情況下，一不小心可能就會中了對方的套路。就有位女網友分享親身經驗，租在西門的7坪套房月租金15500，再加上房仲費、電費等等，讓她崩潰直呼「荷包大失血，越住越不爽」，引發熱議。

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原PO在Dcard上發文，提醒大家「租房真的要審慎思考...」接著分享個人經驗，透露自己目前於西門租屋，當初找房時因為心急著想趕快搬進去，找了房仲幫忙安排，原PO後悔揭露房仲看房套路，像是「故意在當天安排很多組，讓你覺得好像很搶手」，收了斡旋金沒有馬上還，再加上一些話術，結果讓原PO「直接上頭了」，下訂入住後自嘲果然「登登！中獎囉」，直呼「荷包大失血，越住越不爽」。

原PO接著解釋，目前租的7坪套房月租金15500元，已經算是非常貴了，電費兩個月也高達3600元，更讓原PO傻眼的是她平均一個禮拜回南部的家2～3天，「一個禮拜在家四天，還會出門，兩個月電費可以3600？」而房東的電費收1度5元也讓原PO不以為然，現在只能先把冰箱的插頭拔掉，「燈也很害怕的開」，看看能不能把電費壓低。

▲現在疫情嚴峻，大家只能困在家裡防疫，但就有網友好奇，「現在住雅房的人要怎麼辦？」（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友分享個人租屋經驗，崩潰直呼「被當盤子薛了啊！」（示意圖／翻攝Pixabay）
而且更慘的是原PO發現自己接洽的其實是二房東，高喊「我真的是母咁玩（不甘願），被當盤子薛了啊！」無奈結論「電費3600＋房仲8000＋房租15500，我整個要噴飛囉～」更給網友們留下3大租屋血淚建議，「1.如果有冰箱沒有用到記得拔掉。2.看房子不要上頭，不要被話術。3.不要找房仲，仲介費真的貴的嚇人，真的有問題也很難找得到人」。

網友們則紛紛在底下留言回覆說，「租房多年搬過幾次家，唯一不變的是絕不找仲介」、「希望大家都能租到好房子」、「較新的一級省電變頻冷氣vs老舊的定頻冷氣，如果同樣是天天開、都開蠻長的時間，兩者消耗的度數可是差很大喔」、「在外租屋真的要慎選」。（編輯：倪浩軒）

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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