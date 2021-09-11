颱風天易破財！「3星座」小心荷包 第2位網購時注意手滑
璨樹颱風來襲，根據最新氣象資料顯示，璨樹颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向北北東轉北移動。全台19縣市已發出陸上颱風警報，隨著暴風圈逐漸籠罩，各地風雨增強中。明天開始東部、北部地區可能出現豪大雨，提醒民眾做好防颱準備。另外，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師更指出有「3星座」遇到颱風天時容易破財，得小心荷包。
編輯中心/綜合報導
2021-09-11 18:47:26
Top3：魔羯座
魔羯座的朋友容易在颱風來臨時買一堆食物或者買一堆泡麵堆在家，容易食物堆積如山，原本是要在颱風天吃的食物，反而變成吃一個禮拜。
Top2：射手座
射手座的朋友喜歡自由不喜歡悶的感覺，當颱風天不能出門時，心情很悶越悶越想上網，倘若手機又有購物消息，或者YouTube有出現購物廣告，就會手癢購買東西。
Top1：雙子座
雙子座的朋友容易在颱風天下大雨時破財，建議颱風天不要出門以免摩托車拋錨或者雨傘壞要維修。除此之外原本要搭公車，結果雨太大只好改搭計程車花了更多錢；也有些雙子座在颱風天走路時，因為路上風雨太大躲到便利商店，不知不覺在商店裡買了一堆東西，建議外出要小心謹慎。（編輯：倪浩軒）