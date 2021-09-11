璨樹颱風來勢洶洶 侯友宜：停班課盡快做決定告知民眾
新北市政府今（11）日召開璨樹颱風的第二次工作會報，新北市長侯友宜指示各局處務必小心謹慎，檢視各項整備是否確實落實；此外，璨樹颱風是近2年影響新北市最大的颱風，呼籲市民切勿出門，緊密門窗，做好防颱工作。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-11 18:47:06
侯友宜表示，璨樹颱風為近5年侵襲北台灣的最強颱風，平均風級可達9至10級，郊區達12至13級風力，山區雨量達300至450毫米，甚至部分區域高達600毫米；責成各局處謹慎面對，尤其高灘地及工地撤離皆須嚴格防護檢視。
侯友宜強調，防颱之餘更要做好防疫，務必確保防疫計程車及集中檢疫所的量能到位；另明天停班停課的機率很高，指示災害應變中心與基隆、台北市政府保持密切討論，若達停班課標準，盡快做出決定，及早告知民眾。
衛生局說，若明日宣布停班停課，疫苗接種作業將延後至9月13日至14日，屆時請已預約的民眾，再前往施打疫苗；至於社區篩檢站也會配合暫停1天，但醫院及基層醫療診所仍會維持篩檢的作業，請民眾無須擔憂。
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