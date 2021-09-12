中颱「璨樹」螺旋雨帶還沒來！彭啟明：台北下午會有風雨
第14號「璨樹」颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，截止到8時的中心位置在北緯23.8度，東經122.3度，即在花蓮的東南東方約70公里之海面上，以每小時22轉18公里速度，向北進行，中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，而氣象達人彭啟明更指出，「中午過後北部會有感的風雨，要減少外出」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 09:08:48
中央氣象局也在今早七點半持續發布豪雨特報，臺東縣已有豪雨發生，宜蘭縣、花蓮縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北、苗栗、臺中、高屏及臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及坍方、落石。彭啟明對此更在臉書上PO出一篇文章表示「很多朋友問，風雨怎麼還沒到，颱風中心正在花蓮外海約70公里處北上中，螺旋雨帶還沒到啊」，更隨文附上今天可能的降雨區域圖片，直言「上半天是東西兩樣情，中午過後北部會有感的風雨，要減少外出」。
隨著「璨樹」颱風沿著東半部近海北上至臺灣北部海面過程，北部及東北部地區的風雨增，其他地區也有局部短暫的降雨，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，沿海低涯地區請注意局部積淹水，預計明天（13）日清晨颱風逐漸遠離；氣溫方面，各地高溫約３０至３２度。（編輯：王柏文）