素食泡麵怎吃最內行？網曝「1招」完勝全場：2年來最驚豔
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名網友在PTT八卦版提到，素食泡麵究竟怎麼吃才美味？貼文曝光引發熱議，釣出老饕分享1招，一嚐直呼「這2年吃過最驚豔！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 07:29:45
原PO表示，因為家裡有人最近吃素，有時候要準備素的餐點比較麻煩，索性買了一些素食泡麵放著備用。有一次好奇煮一款麻辣燙風味泡麵試試，意外發現「也是挺能打耶！」並稱「醬料包倒下去拌一拌，那個麻而不辣的辣油香氣，聞到立馬勾起食慾，雖然是素的，但是吃起來也是沒在馬虎，該有的味一個不少」，他不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有素泡麵也是很好吃的八卦？」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「泰式酸辣不錯」、「吃過了，還行而已」、「素紅燒牛也好吃，還有素肉骨茶」、「問題是葷的泡麵有什麼肉嗎？葷素有什麼差」、「大部分泡麵本來就都是味道沒有什麼肉」、「湯很好喝，麵亦可，但就是缺少肉味」。
對此，有老饕分享「麻辣燙口味好吃，自己加料讚」、「麻辣燙加肉跟菜下去，口味很像外面賣的麻辣燙」、「麻辣燙自己放肉下去，讚！是這兩年吃過最驚豔的」；更有網友分享「以前有家素泡麵加奶粉超好吃」、「我一律加辣醬」。（編輯：賴詠璿）