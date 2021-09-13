小吳整人「集體退好友IG追蹤」！網轟爆：霸凌真的不好笑
知名YouTuber「見習網美小吳」以幽默且爆笑的風格走紅，經常以開箱、遊戲的內容拍攝影片，而除了自身以外，頻道主要成員還包括YOYO、聖元以及卡特等許多幕後工作人員，搞笑的互動圈粉無數。不過，昨（12）日，小吳上傳的新片中，為惡整團隊成員卡特的內容，結果遭到網友認為，這是在霸凌，事後，小吳以及卡特也都發聲對此發表看法。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 10:09:43
小吳日前上傳的新片中，與其他團隊成員在工作室碰面，因卡特當時不在場，因此便想出串通惡整卡特的企劃，要求聖元、YOYO、工作人員珊珊與小吳自己一同取消卡特Instagram的追蹤，看卡特何時會發現，而該舉動立刻被眼尖的網友發現，並發上Dcard表示「真希望他們沒有怎麼樣，剛剛看聖元已經沒追蹤卡特了」。
結果該貼文在短短一天就引爆討論，不少人開始猜測內幕，沒想到小吳12日上傳新片後，真相大白，原來這僅是團員之間的惡整企劃，不過影片曝光後，引來網友砲轟「一點都不好笑，欺騙粉絲的擔憂也算是對卡特霸凌吧」、「有看影片，卡特最後超級尷尬」、「完全笑不出來，這感覺根本是霸凌，還拍成影片當有趣」；不過，也有網友認為「成員之間好感情互整，你們替別人擔憂幹嘛？」、「覺得還好啊，是你們吃飽太閒在那裡看人家追蹤誰吧？人家好端端企劃被你們搞到變這樣」。
而事後，該影片立刻被下架，小吳也在個人的IG做出回應「謝謝大家的關心，如果影片的本質不是開心的，那就不符合我本來的初衷，影片我剛剛已經下架了，日後關於拍攝題材會再加強企劃能力，謝謝給我建議的每一個人，我們還有很多地方要學習，謝謝」；卡特也發布貼文澄清：「事後看到也覺得這個題材很有趣很好笑，希望大家不要太針對影片裡的事情，拍攝結束，其實成員間有視訊談話，已經沒事了，謝謝網友的關心」。（編輯：張嘉哲）