IG「限動字超小」意義為何？網點出真實心態：其實很有效
手機幾乎成為每個人必備的生活用品，而低頭滑手機更成為日常生活中的一環，尤其社群軟體更是無法分離的一部分，而近日就有網友在網路上表示疑惑「發IG『限動字超小』的意義為何？」沒想到就有網友點出了真實心態，直言「其實很有效」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 10:44:40
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「限時動態打超小字抱怨」的文章表示，「自己也是會在限時動態發抱怨文的人，就是被看到也沒差的那種，如果針對特定族群頂多設個摯友？」這讓原PO非常好奇「發黑特限時動態又把字體縮小到肉眼不可能辨識的程度是為了什麼？想被親友關切？還是發動態出去抱怨可以有效紓壓呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言，這樣的真實心態是因為「想紓壓卻又不想太過於影響別人」，「不讓負能量太直接影響到別人，大部份的人，就掃圖略過去，願意看的人還是能注意到，也就是不想被覺得整天都在靠邀啦」、「有時就是想對世界大吼，但又不想被別人知道吧」、「就是讓會認真去看或是會來關切的人看的，其他滑過的人就不用太影響他們」、「婊子還想立貞節牌坊的概念，很想靠北很想抱怨，又想建立自以為不負能量的形象」、「我朋友就常幹這種事，看到限動後，私訊line她，她就會抒發她的心情，紓壓吧，發出去就好了的那種」。
但也有網友表示不滿「要截圖放大好幾次那種大小真的很靠北」、「我是看到會不爽派的」、「覺得看到會很無言」、「無病呻吟，完全不懂」。（編輯：王柏文）