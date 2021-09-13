女面試「平面設計」秒錄取！眾見工作遭遇怒了：乾脆通靈
面試是公司徵才重要過程，藉此能讓求職者對公司有更深的了解。就有女網友應徵平面設計師立刻被錄取，結果到公司後才發現與當初說的完全不同，且老闆的各種行為曝光後，更是掀起網友的怒火。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 11:16:07
原PO在論壇Dcard上發文提到「畢業後上網找工作，結果晚上就被人資通知錄取了，禮拜一就上班，沒想到當初面試的是設計，到場後卻要我對訂單，就這樣對了一個禮拜的訂單後才開始要我設計」。
但真正的噩夢卻在此時才開始，原PO無奈表示，自己在學時做了各種專題與主視覺，卻被老闆不尊重的態度澆熄熱情「不給規格，要我自己想，結果做完各種嫌棄，質疑我不懂設計，改完後又說東西沒質感，要做禮盒包裝我問要放什麼東西，被嗆『請妳來不是來問東問西的』，我最好會知道你要放什麼要放多少東西，然後我在找新工作了，難怪公司人多一個美工都沒有」。
完整遭遇曝光後，立刻點燃眾多網友怒火，「請這老闆以後職缺名稱請填徵通靈王」、「這種就不尊重專業啊，然後你自己憑空想像做出來了又嫌東嫌西，那一開始就要講清楚啊」、「很多小公司老闆都這樣，除非嚐到甜頭發現美工能帶來效益才會認真看待」、「好綜藝哦這老闆，他還是花錢請外包吧」、「台灣這種主管老闆非常多」。（編輯：潘毅）