中央專案幫板橋Delta群聚社區打疫苗 侯友宜：總算來了
板橋某社區的群聚案，經基因定序確認為Delta的變種病毒後，新北市政府也向中央疫情指揮中心反應，應該比照其他縣市Delta變種病毒感染的處理方式，進行專案疫苗的施打；中央昨晚宣布，指派衛生福利部臺北醫院今（13）日到該社區提供接種的服務。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-13 11:41:26｜2021-09-13 11:47:00
新北市長侯友宜今日受訪時表示，Delta病毒進到新北市已一個禮拜，經過大家努力的控制，慢慢朝穩定、好的方向在走，社區裡面的民眾一直反映，希望中央能儘速派員來施打疫苗；不過，疫苗是在中央的控管下，地方並沒有，所以經過多次的反應後，中央總算今日進到社區幫A棟的民眾的施打疫苗，「我們也非常歡迎！」
衛生局提醒，請該社區的民眾依照社區大樓主委通知，以「未上班者上午時段（10：00－13：00），上班者晚上時段（20：00－22：00）」為接種時段的原則，採逐層到一樓大廳施打AZ疫苗，施打的對象為該社區目前需「自主健康管理」的住民，但不包括已施打第1劑及18歲以下未成年的住民；此外，社區其他居家隔離的民眾隔離期滿後，也會向中央反應，再提供疫苗專案的施打。
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