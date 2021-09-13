麥當勞「這服務」全球都有！台人卻罵爆　顧客點致命關鍵

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；不過，就有網友好奇麥當勞「點餐機」全球都有，但台灣人卻罵爆的原因究竟為何，貼文一出，也有顧客點出致命關鍵。





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該名網友在PTT以「麥當當點餐機怎麼被台灣嘴成垃圾？」為題發文，表示麥當勞的點餐機不是全世界都一樣嗎，但是在外國看外國人也幾乎都用點餐機比較多。





可是在台灣，麥當勞的點餐機卻是被台灣人罵爆，讓原PO很困惑，不禁懷疑是不是因為台灣很多人都需要「客製化」的服務，因此才不喜歡使用點餐機。





▲原PO好奇為何台灣人不愛用麥當勞點餐機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

遇到使用很久的人

優惠無法使用

不過，也有網友替點餐機緩頰，「每次點餐機都沒人要排，很爽。我都直接去用，比那堆排隊的快多了」、「我去韓國玩也都用點餐機，很方便、又有多國語言介面」、「點餐機可以客製化，生菜、要不要醬之類，都可以選擇」、「韓國的好用+1，而且有時候太累懶得講話，這就很方便」、「好幾年前在歐洲就用點餐機了，方便沒有語言問題」。（編輯：郭佩蓉）



