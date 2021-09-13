他準時下班卻被約談！主管曝「暗黑內幕」 網搖頭罵陋習
進入職場後，總會遇到許多「潛規則」需要特別注意。就有位網友表示，自己在新公司上班半年來總是準時下班，但沒想到卻因此被主管約談，而「暗黑真相」曝光更引發網友譁然。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 12:54:13
原PO在論壇PTT上發文提到，「我到這公司大約7個月，是第一份工作，表訂下班時間到都沒人要走，我們是沒加班費的『責任制』，但其實看得出來那些沒要走的人已經在鬼混了，老闆還有另一間私人企劃公司，但我們在同個辦公室上班」。
原PO補充，自己平時沒有到真的準時就下班，大約都在18:05、18:08離開辦公室，沒想到卻在近期開會時，被主管點名提醒太準時下班，因為「隔壁公司的人都在討論這件事」，後者更補充「雖然還沒傳到老闆耳中，但就連老闆在的時候，你也依舊準時，有時候演一下，你比較不會吃虧」，一旁的行政人員更答腔「你還年輕，可以多努力一點」。
這樣的遭遇讓原PO不禁疑惑「我準時到、工作都完美做完，甚至還幫其他人做了一些事，但不知道為什麼事情都做完了還不能走？」
不少網友看完整個過程後也只能搖頭回應「現在公司還會趕人，只剩爛公司會有這種假裝加班陋習」、「台灣老闆都被慣習慣」、「加班裝忙文化，其實是職場常見的陋習」、「這種公司只適合奴才，快換工作吧」、「多努力=加班當免費勞工」、「其實是你的準時下班讓其他人擔心加班打混會被發現，這樣就沒辦法說自己沒有功勞也有苦勞了」。（編輯：潘毅）