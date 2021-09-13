專案疫苗僅300劑？江怡臻籲中央：新北與屏東要一視同仁

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身兼國民黨發言人的江怡臻指出，不只板橋該社區的住戶，就連最早傳出確診的土城某社區，也不斷表達希望能儘早施打疫苗的訴求，但疫情爆發到第9天才獲得專案疫苗，且僅300劑；對比屏東6月25日的基因定序為Delta變異株，6月27日就全面開打專案疫苗，江怡臻批評，到底是疫苗數量不夠，還是中央不願照顧新北？
江怡臻表示，為了阻絕疫情擴散，應該讓傳出確診的土城社區大樓與板橋新埔地區，儘速納入專案施打的範圍；尤其Delta病毒傳播力高於一般病毒，容易造成社區傳染，更何況該社區周遭就是市場、殯儀館等人流往來頻繁的場所，土城最早傳出確診的社區大樓，也鄰近大眾運輸的站點，如果專案疫苗施打只侷限在板橋社區A棟，恐無法徹底阻絕Delta病毒的傳播風險。
江怡臻強調，當初屏東Delta染疫事件只有1例，中央就緊急為枋寮、善餘2村的居民全面施打疫苗，總計打了千餘劑，而在人口相對密集的新北市區，卻只調撥300劑的疫苗，這樣的落差讓民眾不解，也令人憂心中央的防疫區分政黨顏色；中央不能忽略Delta病毒的高傳染率，更何況BNT疫苗尚未開打，18歲以下的小孩都是染疫高風險族群，許多人連第1劑都尚未打到。
江怡臻說，板橋和土城人現在人心惶惶，若還要按照原本順序等待疫苗，一定會產生時間上的落差，對比當初屏東枋寮和善餘的全面施打，只怕新北人會相當遺憾無法得到中央的照顧；疫苗都在中央手中，地方政府無權調動疫苗的分配，希望民進黨政府重視板橋、土城地區的人民，對新北與屏東的人民務必要一視同仁，也呼籲在地立委共同爭取。
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