影／台北房價比東京六本木高？日人嚇傻：根本就買不起
置產、購屋，是不少成年人在社會上打拼的動力，但在台灣，昂貴的房價及不高的薪水，常常讓人對這個夢想望塵莫及，多會以租代買，靜靜觀望。Youtube頻道「日本的高志 Takashi 」這次就要來比較一下，到底是台北的房價比較高，還是東京的精華六本木地段比較嚇人呢？
影像中心/綜合報導
2021-09-14 16:00:00
影片一開始，頻道主就拿出了位在台北大安區的高級住宅，從外觀看起來相當具有設計感，裝潢部分也是豪華無比，加上眼前就是永久棟距、一望無際的「大安森林公園」，可謂是鬧中取靜的稀有產品，成交總價也來到了 4 億 7 千萬新台幣，室內 178 坪的大小，換算下來大約是 277 萬元／坪。
接著登場的就是位於東京鬧區六本木的房子，同樣華麗的外觀與最高級的裝潢，讓猜題者開始迷惘，因為在印象中東京的房價似乎不像台北這麼高，然而正確答案，成交總價大約是 3 億新台幣（日幣約 12 億），看似沒有台北大安豪宅昂貴，但是這裡僅有 66 坪大，所以每坪價值約 378 萬元／坪，相當驚人。
影片最後，猜題者相當意外，沒想到東京的房價竟然會高出台北這麼多，但有不少網友對此留言表示「沒把薪資考慮進去的話是這樣」、「日本的收入是台灣的三倍！」、「台灣的薪水又沒這麼高」等等，而頻道主也強調，房價是會浮動的東西，此影片企劃提到的產品、價格也是僅供參考，希望大家購屋前都能審慎評估。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：日本的高志 Takashi
原始影片：https://youtu.be/9ViS73ohXGE