新北學生922入校集中打BNT　侯友宜：接種後線上授課2日

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侯友宜今日在新北的防疫應變說明會表示，新北市今日新增1例確診，為先前北市公布案16179某國中生的外祖母，因被匡列為居家隔離，居家隔離的期間採檢確診，Ct值達37.5；此外，上周爆發幼兒園群聚案且為Delta變異株後，過去1週持續擴大匡列、採檢，整體看來疫情仍往穩定方向再走，但仍要謹慎面對這週疫情的變化，也會跟北市、桃園共同合作守住疫情。
外界關心校園BNT疫苗接種的相關資訊，侯友宜指出，大家都關心校園的安全與學生健康，而新北市有將近17萬的學生，要接種輝瑞的BNT疫苗；新北市預計9月22日入校集中的接種（疫苗），因擔心同學們接種後的身體狀況，因此也跟校長們充分的溝通後，決定學校在同學們接種疫苗後，全校採線上的授課2天，若同學仍不適的情形，可續請疫苗假，不列入出缺勤的紀錄。
侯友宜也說明校園BNT疫苗接種的流程，包括布置友善的接種環境、說明接種環境與衛教宣導、適時安撫同學情緒、接種後留觀30分鐘，最重要的是，接種2週內避免劇烈的運動；侯友宜強調，每一位同學的身體狀況不一樣，學校於接種2週內不要讓同學做劇烈的運動，讓同學的健康得以有萬全保護，也要求學校不斷的演練與安排，讓同學們平安健康的接種疫苗。
教育局長張明文補充，青少年接種後常見的反應，為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉酸痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微也將於數天內消失；另外，依據衛服部疾病管制署疫苗第3期臨床試驗結果參考資料，12-至5歲青少年發燒比例24.3%、16歲以上則為14.2%，超過5成學生可能出現頭痛的症狀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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