住高層樓卻不開窗！他遲疑「為何還買」？眾反曝關鍵因素
買房是人生大事，必須考量到各種問題，有些人也會因為考慮到窗外景觀、隱私等，而選擇高樓層。但就有網友觀察到很多住戶「買高樓層仍不願意開窗」，而討論文曝光也立刻有過來人點出關鍵因素。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 16:40:54
原PO在論壇PTT上發文提到「現在高樓層的房價比低樓層的貴很多，但很多高樓層旁邊還是有其他高樓大廈，大家你看我看你，所以臥室跟客廳或浴室也不會開窗、窗簾也緊閉，那為何還要花大錢挑高樓層呢？價格真的差很多，大家會買高樓還是低樓？」
貼文曝光後，立刻有過來人點破關鍵「高樓層是假議題，要有永久棟距才是真的」、「有棟距都好，市景也是心曠神怡，有景觀才有價值」、「所以說高樓間的棟距近到影響採光，那優勢就去掉一半了」、「高樓層加永久棟距才爽 ，不然還要拉窗簾，真的差蠻多」。
另也有其他人認為「如果在意噪音、通風等需求，高樓層還是有一定優勢」、「噪音、蚊蟲問題還是會小一點」、「現在有單面鏡貼，貼窗戶上面，白天人家是看不進來的」、「樓層其實不是重點，而是從窗外看出去是什麼，如果都是鐵皮屋頂，也只想搖頭」。（編輯：潘毅）