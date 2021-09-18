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網購2千元買到冷氣！眾見「內部構造」搖頭：用途搞錯了

▲有人分享身邊親友花2千元購買小型冷氣機，收到貨一開啟才發現被騙。（圖／翻攝抖音caiyazhou）
▲有人分享身邊親友花2千元購買小型冷氣機，收到貨一開啟才發現被騙。（圖／翻攝抖音caiyazhou）

編輯中心/綜合報導

2021-09-18 09:00:00

隨著現在科技越來越發達，許多人為了購物方便，會在家使用網購，但遇到詐騙的機率也因此增加。就有人分享身邊親友花2千元購買小型冷氣機，收到貨一開啟才發現被騙。但「內部構造」曝光後，卻有內行人解釋這台機器的真正用途。

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網友「caiyazhou」在抖音上發出一段影片並附註「女朋友的妹妹在抖音買了兩千塊的冷氣」但開啟後發現一點涼風都沒有，才驚覺被詐騙，決定拆開機器看內部結構。

▲有內行網友發現這台機器其實是中國大陸常用的小型暖氣機。（圖／翻攝抖音caiyazhou）
▲有網友發現這台機器其實是中國大陸家庭用的小型暖氣機。（圖／翻攝抖音caiyazhou）
影片曝光後立刻有不少網友回應「這已經超多人受騙上當，都是在一頁式網站買的」、「真心呼籲不要在不明網站下單了」、「沒有熱交換，怎麼可能有冷氣」、「先不論功能性，2千塊買的到冷氣？想也知道不可能」。

但也有內行人看完這台機器的「內部結構」後解釋，「這個不是冷空調，裡面還有加熱管，應該是小型暖氣」、「產品沒有騙人，這是暖風機，是中國大陸那邊冬天會用的，是不肖業者標榜冷氣機詐騙的不對」、「看到開關那邊有寫簡體字的暖氣，掛羊頭賣狗肉的感覺」、「這只有暖氣，我也有買到，他們號稱的冷氣就只是單純送風，一點冷度都沒有，客服被我罵到臭頭」。（編輯：潘毅）

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