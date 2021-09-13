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台積電設備年收入多少？菜鳥驚曝7位數　眾愣：20年最好

▲近日有網友分享在台積電當設備一年，可拿到178萬甚至更多的收入，而掀起鄉民熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近日有網友分享在台積電當設備一年，可拿到178萬甚至更多的收入，而掀起鄉民熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-09-13 17:57:38

擁有「護國神山」之稱的台積電，是不少求職者都想爭取進入的公司，而近日就有網友分享在台積電當設備一年，可拿到178萬甚至更多的收入，讓鄉民震驚直呼「台灣景氣是不是真的20年來最好？」

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一名網友於Dcard上指出，自己入職台積電約9個月左右，每年年終2個月，31職等每季分紅約1.8-2.2月，年度調薪在4月初3-5%，而新人工程師進入月薪約有5萬6千元，「我自己在公司月餐費落在2000初，每月勞健保、薪資所得稅加總約5000，一個月固定會被扣7000多，加些平日加班及假日值班，保守估計一個月實領60000元（其實會超過）」。

他還指出，若以整年可領滿狀況下，一年薪資加上年終和分紅，總計年收入可能會超過172萬8000元，「純屬分享自身所了解關於台積電的收入資訊，然後我是設備唷！一定有人會問, 然後延伸很多問題，想好問題再來問吧！有看到若有想回答就會回覆～」

▲日媒引述消息來源，台積電可能將於日本熊本設晶片製造廠，方便服務包含索尼在內的客戶。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友分享在台積電當設備一年，可擁有178萬的收入。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
而該篇貼文亦被轉發至PTT上，就引來鄉民驚訝詢問「這樣也太猛惹吧？當GG真的這麼賺嗎？」甚至讚嘆表示「台灣景氣是不是真的20年來最好？薪資各種暴漲，可是為什麼我都沒有感覺，有沒有八卦啊」。

留言中就有許多人紛紛熱議，「台積設備沒那麼高吧？第一年不是都沒一百」、「那是領滿好嗎？剛進去沒滿一年最好可以領滿」、「第二年有啦！第一年我不相信分紅只拿一半欸」、「設備最哭，很多人撐不到領分紅，不過第二年150以上真的不難」。

其中就有人透露「台積電企業社會責任（CSR）報告：去年新進碩士平均整體薪酬約180萬元」。據了解，台積電公布2020年度企業社會責任報告書中，全球員工總體薪酬的中位數約台幣181萬元，新進碩士平均整體薪酬高於180萬元，直接員工（生產線技術員等）平均整體薪酬亦高於100萬元，每月平均收入約為台灣基本工資的四倍。（編輯：陳雅雲）

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