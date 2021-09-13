台積電設備年收入多少？菜鳥驚曝7位數　眾愣：20年最好

我是廣告 請繼續往下閱讀
他還指出，若以整年可領滿狀況下，一年薪資加上年終和分紅，總計年收入可能會超過172萬8000元，「純屬分享自身所了解關於台積電的收入資訊，然後我是設備唷！一定有人會問, 然後延伸很多問題，想好問題再來問吧！有看到若有想回答就會回覆～」
而該篇貼文亦被轉發至PTT上，就引來鄉民驚訝詢問「這樣也太猛惹吧？當GG真的這麼賺嗎？」甚至讚嘆表示「台灣景氣是不是真的20年來最好？薪資各種暴漲，可是為什麼我都沒有感覺，有沒有八卦啊」。
留言中就有許多人紛紛熱議，「台積設備沒那麼高吧？第一年不是都沒一百」、「那是領滿好嗎？剛進去沒滿一年最好可以領滿」、「第二年有啦！第一年我不相信分紅只拿一半欸」、「設備最哭，很多人撐不到領分紅，不過第二年150以上真的不難」。
其中就有人透露「台積電企業社會責任（CSR）報告：去年新進碩士平均整體薪酬約180萬元」。據了解，台積電公布2020年度企業社會責任報告書中，全球員工總體薪酬的中位數約台幣181萬元，新進碩士平均整體薪酬高於180萬元，直接員工（生產線技術員等）平均整體薪酬亦高於100萬元，每月平均收入約為台灣基本工資的四倍。（編輯：陳雅雲）