女挖出高鐵APP「隱藏功能」！乘客全讚：省了一堆費用

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問題一曝光，就引來不少網友解惑，「可以在超商繳款喔！用ibon然後輸入訂位代號繳款，然後位子會幫你搭配連在一起的」、「座位會『盡量』，但不能保證全部在一起，分票的話，大家下載一下app也不會怎樣吧」、「分票一定要每個人都有app，不然就是要去取紙本票，也沒辦法一些人app一些人紙本票」、「超商取票會有10元的手續費哦！建議app或高鐵站取票」。
其中還有內行專業解惑，指出「只要在付款期限內有繳款就好，可先透過app訂，然後去超商付款一併取票，但是會再多收1張10元手續費，8張就要多80元」，因此建議還是利用APP購票後再利用手機分票較划算。而進行手機分票「就一定要先透過信用卡付款，並且需要有8隻手機取8張票才可以，無法一隻裝置取8張票（建議先確認所有人是否都可以下載app再執行多人分票，一旦執行多人分票全部的車票就一定一定一定要透過手機取票才行」。
該名內行網友緊接著解釋，「信用卡付款的好處是，可以不用先取票，若有更改日前或時間的需求（起迄站不變）可透過網路更改即可，就不用特別要跑一趟高鐵站」。
根據高鐵官網表示，若民眾想使用手機分票，負責分票的旅客須率先完成取票，再至該票證的「票證資訊」頁內，選擇「分票」功能，即可利用即時通訊軟體、簡訊、電子郵件等方式進行分票；同行旅客收到分票連結後，點選連結開啟 T Express 行動購票 App 並輸入取票驗證碼即取得分票，亦可使用 T Express 行動購票 App 內之「載入訂位」功能，輸入訂位代號與取票驗證碼取得分票。（編輯：陳雅雲）