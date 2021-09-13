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女挖出高鐵APP「隱藏功能」！乘客全讚：省了一堆費用

▲一名女網友想利用高鐵「T Express」行動購票APP，幫忙友人一起訂購了8張票，卻意外發現「隱藏功能」而掀起討論。（示意圖／高鐵提供）
▲一名女網友想利用高鐵「T Express」行動購票APP，幫忙友人一起訂購了8張票，卻意外發現「隱藏功能」而掀起討論。（示意圖／高鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-13 18:48:27｜2021-09-13 18:50:49

近年來台灣大眾運輸發展日益完善，乘客可選擇的移動方式多元，包括高鐵、火車、客運等，其中高鐵就因快速的特點，成為不少人移動方式的首選。對此，就有一名女網友想利用高鐵「T Express」行動購票APP，幫忙友人一起訂購了8張票，卻意外發現「隱藏功能」而掀起討論。

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原PO於Dcard上發文，表示想利用高鐵「T Express」行動購票APP幫忙友人一起訂購了8張票，卻讓她不解詢問「請問可以線上訂票然後到超商繳款嗎？還是只能用信用卡付費？」此外，她也發現一個新功能「手機分票」，接著詢問「如果一次訂8張，可以只用一隻手機掃QR Code通關8張票嗎？」

▲一名女網友發現手機狂跳出「你的iPhone被攻擊」，相當緊張。對此，就有老司機立馬揭開真相。（示意圖／翻攝pixabay）
▲女網友發現可利用高鐵APP上，有著「手積分票」的功能。（示意圖／翻攝pixabay）
問題一曝光，就引來不少網友解惑，「可以在超商繳款喔！用ibon然後輸入訂位代號繳款，然後位子會幫你搭配連在一起的」、「座位會『盡量』，但不能保證全部在一起，分票的話，大家下載一下app也不會怎樣吧」、「分票一定要每個人都有app，不然就是要去取紙本票，也沒辦法一些人app一些人紙本票」、「超商取票會有10元的手續費哦！建議app或高鐵站取票」。

其中還有內行專業解惑，指出「只要在付款期限內有繳款就好，可先透過app訂，然後去超商付款一併取票，但是會再多收1張10元手續費，8張就要多80元」，因此建議還是利用APP購票後再利用手機分票較划算。而進行手機分票「就一定要先透過信用卡付款，並且需要有8隻手機取8張票才可以，無法一隻裝置取8張票（建議先確認所有人是否都可以下載app再執行多人分票，一旦執行多人分票全部的車票就一定一定一定要透過手機取票才行」。

該名內行網友緊接著解釋，「信用卡付款的好處是，可以不用先取票，若有更改日前或時間的需求（起迄站不變）可透過網路更改即可，就不用特別要跑一趟高鐵站」。

根據高鐵官網表示，若民眾想使用手機分票，負責分票的旅客須率先完成取票，再至該票證的「票證資訊」頁內，選擇「分票」功能，即可利用即時通訊軟體、簡訊、電子郵件等方式進行分票；同行旅客收到分票連結後，點選連結開啟 T Express 行動購票 App 並輸入取票驗證碼即取得分票，亦可使用 T Express 行動購票 App 內之「載入訂位」功能，輸入訂位代號與取票驗證碼取得分票。（編輯：陳雅雲）

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