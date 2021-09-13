中2注頭獎1.4億！他曝「中獎秘訣」超淡定：就像家常便飯
不少人心中都有一個「彩券夢」，打算平日花點小錢試試手氣買彩券，希望自己能被運氣之神眷顧。近日，大陸超級大樂透開出2注一等獎，總彩金為3293萬人民幣（約新台幣1.4億元），令人意外的是，這2注追加頭注一等獎都是出自同一間彩券行，並由一名沈姓男子獨得。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 19:11:46
綜合陸媒報導，大陸體彩超級大樂透第21088期日前開獎，第一區開出02、14、31、34、35，第二區開出號碼01、07，本期共開出2注1646萬元（含731萬元追加獎金）追加投注一等獎，總彩金為3293萬元人民幣（約新台幣1.4億元）。
沒想到的是，這2注都落在鹽城的同一家彩券行，且由一名幸運兒沈先生獨得，他到體彩中心領獎時表示，雖然千萬級別的大獎，是第一次中，但中獎對自己來說，就像家常便飯一樣稀鬆平常，「去年我也中過大樂透14萬多元（約新台幣60萬元）的獎金，所以整體還是比較平靜的」。
沈先生也透露中獎秘訣，自己雖然一直有關注大樂透的獎號走勢，但在購買彩券時，並不會特別挑選，只要想到好的號碼，就會追加投注，即使如此，還是需要一定好運，也讓人不禁羨慕沈先生運氣。（編輯：許智超）