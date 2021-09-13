去buffet爽吃「1神物」忘不了！行家卻搖頭：看到就頭疼
buffet吃到飽餐廳因其能夠自由選擇，且料理相當多樣化的特點，吸引不少民眾前往享用美食。不過，就有一名網友在buffet吃到龍蝦後，就對其念念不忘，卻引來許多老饕搖頭直呼「看到就頭痛！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 22:26:48
原PO於PTT上發文，表示「小弟想問問看大家台北有沒有龍蝦吃到飽的餐廳？」他透露曾吃過某buffet餐廳的龍蝦後，便對其念念不忘，因此好奇詢問「還有沒有其他的餐廳可以參考，謝謝大家」。
問題曝光後，反而引來許多老饕搖頭直呼，「吃到飽的龍蝦請不要太過期待」、「其實波士頓龍蝦，身體肉本來就很硬，雙螯肉質較嫩，所以不要怪buffet的龍蝦難吃太硬，食材本身就這樣了」、「要看什麼等級，波士頓龍蝦的話一隻就夠了= =」。
再另篇PTT貼文中，亦有人想詢問「台北有龍蝦吃到飽的飯店buffet」，多數人紛紛坦言「建議別吃吃到飽的龍蝦，吃兩隻我覺得就很剛好了」、「我覺得撥龍蝦肉好累，只吃活得煮好剝下來給我吃，吃到飽龍蝦看到只會頭疼，而且都有很重調味」；但有鄉民認為吃得開心才最重要，若價格在能力許可範圍內，仍可去享用看看。（編輯：陳雅雲）