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NOW早報／泡麵只會用熱水泡？她1招麵Q爆：偷學美國人的

▲泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選。（示意圖／取自unsplash）
▲泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 06:00:00

泡麵只會用熱水泡？她1招麵Q爆　老饕認了：偷學美國人的

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泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，不過往往要泡麵的話，就得必須燒開水，雖然花費時間不多，但懶還要更懶，仍舊有人覺得麻煩。近日，就有網友討論「泡麵獨門吃法」，表示自己認為這樣可能可以省去煮水的步驟，就能爽吃一碗泡麵，貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「我想請問大家有人用微波爐泡麵的嗎？肚子咕嚕咕嚕叫，下雨天點外送是有點於心不忍，想說吃個泡麵，但是還要煮熱水感覺好麻煩啊！那請問用微波爐煮冷水泡麵可行嗎？有沒有人試過要怎麼操作？」

貼文一出，網友紛紛回應「美國人就是這樣，煮開水也很多人用微波的」、「直接沖冷水下去微波，口感比泡的還好」、「美國人吃法，方便又更快」、「我都用加熱水加蛋加貢丸，再微波三分鐘，跟煮的差不多」、「我在美國都是用微波爐泡麵，很方便」、「美國人吃法啊，之前看Youtuber有做，偷偷學起來」。

事實上，先前YouTuber Meg Lu就曾經試過這獨特的「美國泡麵吃法」，因某次發現美國泡麵包裝上麵都建議使用「微波爐」烹煮，因此好奇這樣做是否會更好吃，於是便買回家試做，結果出乎意料，沒想到麵條變得非常Q，湯頭也是一點都不比熱水沖泡差勁，讓不少網友紛紛喊「我也要來試試看！」

今日天氣／受西南風影響　中南部陣雨或雷雨

今（14）日中南部地區整天不定時仍有陣雨或雷雨，不過整體降雨情形會比昨日減緩一些，而其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，主要在北台灣的山區較明顯，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，北部及東半部較為悶熱，高溫可以來到33至35度，在大台北及台東有局部36度以上高溫發生的機率，其中台東地區有機會出現焚風的現象，中南部雲量較多，高溫約30至33度，感受較為舒適。

COVID-19未來將輕症化？李秉穎：很有可能但不知要多久

COVID-19病毒歷經1、2年在全球肆虐，未來是否會朝向流感化發展？中央流行疫情指揮中心的專家昨（13）回應，依據醫界過去對冠狀與流感病毒的了解，COVID-19未來出現輕症化、流感化，是非常有可能，但還要等到多久時間，目前還有待觀察。

▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）
網球／美網冠軍18歲英國甜心　最愛看台灣電視節目

被封為「英國楊丞琳」的19歲女將Emma Raducanu在今年美網封后，不但以外卡資格打到奪冠，演出大驚奇，由於她也會中文，加上亞裔身分，有機會在全球爆紅。

Emma Raducanu接受快問快答時指出，自己的偶像是「籃球大帝」喬丹，而自己「罪惡的快感」，則是看台灣電視節目。Raducanu有語言天賦，她可以在短短時間內讓自己學習到一種語言，只要讓她沈浸在某一種環境中，他也在比賽後用中文跟大家說謝謝。

▲Emma
▲Emma Raducanu拿下英國女子球員睽違44年女單大滿貫賽后冠。（圖／美聯社／達志影像）
愷樂消失一年半！IG「1舉動」洩近況　粉絲哭了：是真的

愷樂去年四月遭周揚青踢爆與羅志祥的曖昧關係，道歉之後神隱至今，期間僅在小鬼驟逝時發文哀悼，但這一年半來從未對外發聲，IG、社群平台也毫無任何動靜，不少粉絲朋友依舊苦等「愷樂回歸」，也擔心她現況如何。不過，近日就有粉絲意外發現愷樂IG一舉動，讓她相當意外，並激動表示「真的是妳」！

▲網友意外發現愷樂按讚好友橘子甘IG的貼文，讓她不禁激動喊「真的是愷樂」！（圖/橘子甘IG）
▲網友意外發現愷樂按讚好友橘子甘IG的貼文，讓她不禁激動喊「真的是愷樂」！（圖/橘子甘IG）
趙薇微博發聲了！被消失18天「4字留言」　網一看全淚崩

45歲大陸女星趙薇上（8）月26日突然被大陸各大影音平台下架、個人跟公司的社群帳號也全被封鎖，瞬間人間蒸發，「被消失」長達18天，但其被消失原因至今眾說紛紜。趙薇神隱18天後，12日被網友發現在微博悄悄發聲，寫下「4字祝福」，讓網友看完忍不住落淚。

▲趙薇到女導演李孟橋的微博悄悄發聲。（圖／翻攝自微博）
▲趙薇到女導演李孟橋的微博悄悄發聲。（圖／翻攝自微博）
▲趙薇無預警被封殺。（圖／翻攝趙薇微博）
▲趙薇無預警被封殺。（圖／翻攝趙薇微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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