COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣男演員誰最適合演楊過？網狂推「他」：很帥又帶邪氣

▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「台灣哪個男演員最適合演楊過？」結果許多人紛紛推薦邱澤。（圖／KKTV提供）
▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「台灣哪個男演員最適合演楊過？」結果許多人紛紛推薦邱澤。（圖／KKTV提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 07:30:24

楊過是金庸武俠小說《神鵰俠侶》中的男主角，亦是金庸小說中武功絕頂的高手之一。而近日有網友就好奇在PTT八卦板提問「台灣哪個男演員最適合演楊過？」結果許多人紛紛推薦「他」，直呼「很英俊又有點邪氣」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO貼文指出，他最近看了有人討論《天龍八部》楊祐寧演的喬峰被酸爆，他並好奇「不知道台灣哪個男明星最適合演楊過？『郭襄眼前登時現出一張清懼俊秀的臉孔，劍眉入鬢，鳳眼生威』，感覺要帥帥壞壞的樣子吧！行動費洛蒙不是講假的」。原PO也表示，看看之前的演員似乎只有黃曉明、古天樂比較順眼，他並發文詢問大家「台灣男明星誰最適合演楊過？」同時透露自己覺得年輕的賀軍翔蠻適合的。

▲一名網友好奇在PTT八卦板提問「台灣哪個男演員最適合演楊過？」引發討論。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友好奇在PTT八卦板提問「台灣哪個男演員最適合演楊過？」引發討論。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，鄉民隨即議論紛紛「伊正」、「金城武」、「林志穎」、「周厚安」、「古天樂版本比較順眼，那種氣質」、「黃少祺感覺適合」、「彭于晏」、「王陽明」。

而綜合網友意見，前陣子飾演電影《當男人戀愛時》男主角再度圈粉的「邱澤」最受推薦，不少人都認為，邱澤帥氣又酷酷壞壞的樣子，蠻適合演楊過，「邱澤，最近蠻紅的」、「邱澤年輕時不錯，古裝算好看」、「年輕幾歲的邱澤，又俊又美」、「邱澤現在演中年楊過剛好，很英俊又有點邪氣」。（編輯：許苡晴）

▲不少人都認為，邱澤很適合演楊過。（圖／金盞花大影業提供）
▲不少人都認為，邱澤很適合演楊過。（圖／金盞花大影業提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀