台灣男演員誰最適合演楊過？網狂推「他」：很帥又帶邪氣

楊過是金庸武俠小說《神鵰俠侶》中的男主角，亦是金庸小說中武功絕頂的高手之一。而近日有網友就好奇在PTT八卦板提問「

台灣哪個男演員最適合演楊過？

」結果許多人紛紛推薦「他」，直呼「很英俊又有點邪氣」。

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原PO貼文指出，他最近看了有人討論《天龍八部》楊祐寧演的喬峰被酸爆，他並好奇「不知道台灣哪個男明星最適合演楊過？『郭襄眼前登時現出一張清懼俊秀的臉孔，劍眉入鬢，鳳眼生威』，感覺要帥帥壞壞的樣子吧！行動費洛蒙不是講假的」。原PO也表示，看看之前的演員似乎只有黃曉明、古天樂比較順眼，他並發文詢問大家「台灣男明星誰最適合演楊過？」同時透露自己覺得年輕的賀軍翔蠻適合的。

▲一名網友好奇在PTT八卦板提問「台灣哪個男演員最適合演楊過？」引發討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，鄉民隨即議論紛紛「伊正」、「金城武」、「林志穎」、「周厚安」、「古天樂版本比較順眼，那種氣質」、「黃少祺感覺適合」、「彭于晏」、「王陽明」。

而綜合網友意見，前陣子飾演電影《當男人戀愛時》男主角再度圈粉的「邱澤」最受推薦，不少人都認為，邱澤帥氣又酷酷壞壞的樣子，蠻適合演楊過，「邱澤，最近蠻紅的」、「邱澤年輕時不錯，古裝算好看」、「年輕幾歲的邱澤，又俊又美」、「邱澤現在演中年楊過剛好，很英俊又有點邪氣」。（編輯：許苡晴）