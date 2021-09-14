為何「發財小貨車」總是藍色？專家揭真相：其他顏色不行
在台灣路上常見的藍色小貨車，被普遍民眾稱為發財車，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何路上常見的『發財小貨車』總是藍色？」對此就有專家揭露了背後真相，直言「如果換成其他顏色就不行」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 09:54:37
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「發財車為何通常是藍色的？」的文章表示，「發財車就是台灣常見的輕型貨車，雖然也算是三噸半的一種，但這種不到兩噸的輕型貨車通常被叫發財車，由於不用貨車駕照就能開，早期在台灣常被拿來做小生意或是小公司的載運貨」，原PO更接著說「這樣百分之九十都是藍色烤漆，偶爾有白色的，其他顏色幾乎沒看過，藍色發財在二、三十年前的馬路上，也算是一種台灣特色，有這方面的八卦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「藍漆便宜」、「藍色，區別、漆便宜」、「那個藍漆最便宜」、「藍色就發財的顏色啊」、「因為台幣一千元大鈔是藍色的，藍色發大財」、「說是耐髒，不保養表面風化了也不會太難看」。
事實上，根據《臺灣色實驗室Taiwan Color Laboratory》臉書粉專表示，三陽工業製造機車起家後，又與當年的技術夥伴Honda合作生產了一部小貨車和小轎車，小貨車命名為發財，小轎車命名為富貴，其中發財車可謂國內平頭式輕型商用卡車的始祖，再加上名稱響亮，因此國人一直管這類的車叫做「發財車」，並沿用至今。
再來，藍色的車色是為台灣貨車車廠大宗色，藍色也比較耐髒，就算不保養烤漆讓他金油層都風化光了，顏色還是可以有一定的亮度，不會像其他顏色變得黯淡。（編輯：王柏文）