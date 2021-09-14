婚宴禮金包3600太少？加薪男爆氣 全場風向一面倒：奇葩
結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎，近日就有網友在網路上表示疑惑「婚宴禮金包3600太少嗎？」同時這位網友也點出自己最近剛加薪「難道因為這樣就要包得更多？」沒想到全場的風向紛紛一面倒，直言「真的是奇葩」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 10:36:36
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「薪水變多，禮金就要包更多？」的文章表示，「去年疫情還不嚴重時，收到高中同學的喜帖，我與這位高中同學，在路上遇到只會打個招呼，應該只能算是點頭之交，這次宴客，我並未帶人同行，就我自己前去祝賀」，原PO也指出，在宴客當天，他的禮金包了3600元，但禮金桌的高中同學跑過來搭話，那位同學表示對原PO說「你怎麼包這麼少？你不是升遷了，這樣顯得你行情很低，而且禮金桌的人（我同學的部分）都知道你包多少，可能會覺得你很ㄎㄡˊ，至少包個6600吧」。
這讓原PO聽到的當下非常不開心，直言「什麼叫顯得行情低，今天只有我一個人來，在校時，我跟新郎只會在走廊打個招呼而已，畢業後完全沒交集互動，臉書和line連一句都沒聊過，他今天突然發喜帖給我，我很驚訝，但基於同學一場，我還是來給他個祝福，你現在是嫌錢少，不然我不參加，這場宴客，你禮金還我」，最後也讓那位同學尷尬的離開，但原PO卻因為這樣的氣氛，整場宴客都吃不下，這也讓原PO非常疑惑「各位遇到這種事會不舒服嗎？禮金就該包多一點？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
全場網友們風向紛紛一面倒，留言表示「點頭之交還去，你就錯了」、「超不舒服，還特地南下，很給面子了」、「現在人肯來就好了，誰差你幾千禮金」、「收入多包多，但上限看交情」、「一個人三千六超多了吧」、「這種我連去都不會想去」、「一個人包3600很多了，而且只是點頭之交」、「你遇到標準台女：你薪水高就要負責比較多啊、你是男生本來就要付出較多、別人都xxx你要比他們好啊，真的奇葩」、「出社會還為了對方面子，這不值錢，人要懂得利用聚會，什麼都沒得到，為了3600被羞辱」。（編輯：王柏文）