人品爆發！她抽優惠券見「這一幕」嗨炸：我麥當勞親女兒

連鎖速食店「麥當勞」是許多外食族常常光顧的店家之一；而日前麥當勞APP全面升級，原本的「麥當勞報報」走入歷史，在網路上掀起熱議，不少人覺得介面卡頓「不好用」和「優惠變少了」，但就有一名幸運女網友抽到「神級優惠」，貼文一出，網友全羨炸。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞親女兒」為題發文，一開頭就感動直呼「麥當勞對我也太好，我的天，是不是太常吃麥當勞被他們發現了」，原來是因為她所抽到的優惠券全都很超值。





像是積分點數，平常可能只能抽到1點、5點或20點，但她卻直接抽到「100點」，另外像是「單點4塊雞塊買一送一」、「單點勁辣雞腿堡買一送一」、「10元蛋捲冰」和「10元小薯」，幸運的她都抽過不只一次。





▲女網友抽到100點。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出自己抽到的優惠券。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，還有不少看到該文章後就馬上去抽獎的的網友表示，「看完這篇馬上想起還沒抽，竟然也抽到100點，終於不是五點了」、「看完原PO貼文馬上去抽，沒想到真的中100點，我會謝謝原PO一輩子的」、「看到這篇馬上去抽，結果也幸運抽到100點，謝謝原PO」、「剛剛看完去抽也是抽到100點」、「看到原PO這篇想到自己今天還沒轉，結果我也轉到100」、「這篇文是有什麼神力？我看完去抽也是100欸？！明明之前都只抽1或5，只有一次是10，感謝原PO」。（編輯：郭佩蓉）



