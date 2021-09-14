Youtuber解說「電影劇情」不OK？網點真實心態：其實適合
隨著網路世代的來臨，影音創作者「Youtuber」成為一項熱門的工作，不少人搶當Youtuber，在網路上創造出不少有趣的事物，不過近日就有網友在網路上表示疑惑「Youtuber解說『電影劇情』是不是不太OK？」沒想到就有大量網友點出了真實心態，直言「其實很適合」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 11:46:28
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「能接受解說電影的Youtuber嗎」的文章表示，「解說電影Youtuber大概分三種」，原PO更接著說出「第一種是影評，會放出大意，但主要是對電影作評論，比如講解歷史背景，電影裡面的專業知識，或者是劇情中隱藏的意義；第二種是照本宣科，例如把2小時電影剪成20分鐘，然後把大意全部講給你聽；第三種是二次創作，例如把電影剪成5分鐘，然後用戲謔的手法演繹劇情大綱」，原PO也說「我自己覺得除了影評類的都很難接受，尤其是照本宣科型的，基本上聽人家二三十分鐘說完整部電影的人都不會想去看了，這種做法完全破壞原片的運鏡、音樂、氣氛營造、情節安排，只是單純把劇本抽取出來流水帳講一遍讓人知道劇情，既不能吸引人去觀賞電影，也不能忠實呈現該部電影的內容」。
原PO最後也不開心的說「頻道主也沒有產出，就是剪人家的片講一遍，說不定片源還是盜版的。只能單純讓一些想了解故事大綱的人或是無聊想聽聽故事的人去看他的劣化剪輯版，鄉民對這種Youtuber怎麼看，有沒有卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到雖然有網友大力抨擊「基本上都絲毫不尊重創作者」、「不能，電影不是僅僅是劇情，看解說根本沒辦法『完整』享受到電影全部，超討厭看」、「第2種不看，除了誠實預告和電影邏輯」，但也有人點出了真實心態在於「不想花時間的懶人包很方便」，「其實有的電影適合用20分鐘說完，比如一些劇情鬆散的懸疑片，有些好片即使看完濃縮版，再去看完整還是很新鮮」、「看你喜不喜歡花時間看電影吧，我有時候會想知道一些有名電影的內容，但我不想花2-3小時看，我就選擇看這種yt，尤其有些老片，要找來看也滿麻煩的」、「打發時間用，不過我都沒訂閱，全靠演算法，偶爾偷塞給我幾個，我也不會對電影有特別評斷，這東西跟寫文章一樣，完全端看視聽者的觀賞角度，討論該電影是不是爛片沒啥意義，無法標準化、量化、條理化的觀影感受，無好壞絕對值」。（編輯：王柏文）