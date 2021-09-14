COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

網購下單一次卻來2件貨！過來人見「1細節」急籲：都別領

▲有網友只在網購下單一次，到超商取貨卻出現兩件貨物，而包裹上的細節曝光後，更是有不少過來人急呼籲「都別領」。（示意圖／翻攝自unsplash@Claudio Schwarz）
▲有網友只在網購下單一次，到超商取貨卻出現兩件貨物，而包裹上的細節曝光後，更是有不少過來人急呼籲「都別領」。（示意圖／翻攝自unsplash@Claudio Schwarz）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 11:49:02｜2021-09-14 11:49:47

隨著現在科技的大幅進步，網購已經成為民眾主要購物的方式之一。但就有網友只在網購下單一次，到超商取貨卻出現兩件貨物，而包裹上的細節曝光後，更是有不少過來人急呼籲「都別領」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《爆廢公社公開版》上詳述取貨的經過「沒想到這種事情會發生在我身上，在網路上下單買吹風機，去超商取貨，店員跟我說有兩件，價格也都一樣，也都標榜是吹風機」。

店員隨後也無奈表示「尷尬了，兩個都長得差不多」，原PO隨後也擔心被騙，並開口詢問「可不可以兩個都先不領？」店員也說「先不要領好了，不然怕您被騙錢」。

▲過來人看見包裹上有著「非賣家」三個字，認為是詐騙機率極高。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲過來人看見包裹上有著「非賣家」三個字，認為是詐騙機率極高。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
隨後原PO也將兩個包裹的照片貼出，立刻有不少過來人看出關鍵細節，「非賣家這個字很重要，不要在臉書買很重要」、「包裹上有標有『非賣家』高機率是詐騙，然後該詐騙又呼叫同夥跟上」、「發現你這2個包裹的客服電話、帳號都一模一樣，感覺都有問題」、「這應該表示你的個資也洩露了，不然詐騙怎麼知道這項交易的詳細內容。建議你不要再去同一間商家購買商品」。

▲原PO分享網購取貨的特殊經歷。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲原PO分享網購取貨的特殊經歷。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
事實上過去臉書粉專《臉書廣告－退貨自救聯盟》就曾多次分享詐騙包裹的分辨方式，「宅配單上寄件人註明『代寄、非賣家』大多數是境外包裹。有極高機率是詐騙包裹，建議都不要取貨、付款」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀