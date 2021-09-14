網購下單一次卻來2件貨！過來人見「1細節」急籲：都別領
隨著現在科技的大幅進步，網購已經成為民眾主要購物的方式之一。但就有網友只在網購下單一次，到超商取貨卻出現兩件貨物，而包裹上的細節曝光後，更是有不少過來人急呼籲「都別領」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 11:49:02｜2021-09-14 11:49:47
原PO在臉書《爆廢公社公開版》上詳述取貨的經過「沒想到這種事情會發生在我身上，在網路上下單買吹風機，去超商取貨，店員跟我說有兩件，價格也都一樣，也都標榜是吹風機」。
店員隨後也無奈表示「尷尬了，兩個都長得差不多」，原PO隨後也擔心被騙，並開口詢問「可不可以兩個都先不領？」店員也說「先不要領好了，不然怕您被騙錢」。
隨後原PO也將兩個包裹的照片貼出，立刻有不少過來人看出關鍵細節，「非賣家這個字很重要，不要在臉書買很重要」、「包裹上有標有『非賣家』高機率是詐騙，然後該詐騙又呼叫同夥跟上」、「發現你這2個包裹的客服電話、帳號都一模一樣，感覺都有問題」、「這應該表示你的個資也洩露了，不然詐騙怎麼知道這項交易的詳細內容。建議你不要再去同一間商家購買商品」。
事實上過去臉書粉專《臉書廣告－退貨自救聯盟》就曾多次分享詐騙包裹的分辨方式，「宅配單上寄件人註明『代寄、非賣家』大多數是境外包裹。有極高機率是詐騙包裹，建議都不要取貨、付款」。（編輯：潘毅）