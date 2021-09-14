打BNT後線上授課2天惹議 侯友宜：校長專家開會後的決定
新北市從9月22日起入校為17萬的國高中生集中接種疫苗，學校在同學們接種疫苗後，全校採線上的授課2天，此舉卻引發部分家長的抱怨；對此，新北市長侯友宜認為，最主要是讓孩子們能夠健康在家好好休息，一舉兩得。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-14 13:12:23
侯友宜今（14）日受訪時指出，針對學生打BNT疫苗的部分，凡事都以學生的健康為最主要考量，這是教育局跟所有的校長及很多醫學專家開會後，所做的一個決定；因此，孩子們打完疫苗後，採取線上教學2天，最重要是讓學校的老師，都能夠掌握孩子們在家的健康情形。
侯友宜強調，學校隨時可以跟家長配合，一起來照顧孩子們的健康，所以孩子們打完疫苗後，是以線上的教學為主；最主要是讓孩子們能夠健康在家好好休息，這樣子才能夠一舉兩得，兼顧照顧學生最重要的健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。